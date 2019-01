Irritationsmoment beim Infoabend der Bräutlinge am Montag im Ristorante Lucio: Ilse Lippert (wird am Samstag 90 Jahre) steht auf und wendet sich an Zunftmeister Hartwig Mahlke und Bernd Stehle, der fürs Bräuteln zuständig ist, mit den Worten: „Ich stelle einen Antrag. Mein Mann und ich, wir haben 2018 Diamantene Hochzeit gefeiert. Mein Mann ist 95, er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auf die Stange – ich würde gerne an seiner Stelle gebräutelt werden.