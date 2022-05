Musikverein Kluftern unterstützt Johanniter-Ukraineprojekt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitglieder des Musikvereins Kluftern e.V. überreichten ihre Spende von 3547 Euro an den Regionalverband Oberschwaben/Bodensee der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Im April veranstaltete der Verein sein traditionelles Frühjahrskonzert, bei dem die Kapelle das Publikum zu einer freiwilligen Spende zugunsten der Kriegsopfer des Ukrainekonflikts aufforderte. „Wir waren begeistert von der Summe des Erlöses, die wir durch unser Konzert erzielen konnten und dankbar für die Unterstützung durch Herrn Oberbürgermeister Brand, der 2000 Euro beisteuerte“, berichtet Christian Amman vom Musikverein. Den Mitgliedern der Kapelle aus Kluftern sei es wichtig, dass das Geld Kindern und Jugendlichen in der Ukraine zu Gute kommt, die besonders unter der aktuellen Situation in ihrem Land leiden. Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts fließt deshalb in das Hilfsprojekt „Kids in times of war“, welches vom Regionalverband Oberschwaben/Bodensee der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ins Leben gerufen wurde. Ab Juni unterstützt und berät eine Psychologin im Auftrag der Johanniter vor Ort in der Westukraine Kinder, Jugendliche und ihre Eltern bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen, die von der aktuellen Kriegssituation oder Fluchterfahrungen ausgelöst werden. „Wir sind sehr dankbar, dass wir das Projekt mithilfe von Spenden aus der Region Oberschwaben nun realisieren können“, sagt Liudmyla Schieren von der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., die selbst Ukrainerin ist und die Kontakte in ihr Heimatland hergestellt hat.

Spendenkonto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE48 3702 0500 0004 3018 00, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe.