Musikverein Kluftern spielt (Zu-) Haus-Musik

Musik ist mehr als die Summe einzelner Teile: Das beweist der Musikverein Kluftern, der am Samstag ein Video auf YouTube veröffentlicht hat, in dem die Musiker gemeinsam musizieren. Sie spielen (Zu-) Haus-Musik; den Ruetz-Marsch.

Das Video beginnt mit einer Texteinblendung: "Es war zu einer Zeit, in der ein bösartiges Virus die Welt beherrschte. Um dessen weitere Verbreitung zu verhindern, mussten die Menschen zuhause bleiben. Es war daher kaum mehr möglich, einander zu treffen. Auch die Musik litt sehr unter diesen Auflagen. Viele Konzerte, Feste und Auftritte aber auch die Proben mussten abgesagt werden. Doch in einem kleinen Dorf in der Mitte des europäischen Kontinents wollten sich einige Mitglieder des Musikvereins die Freude an der Musik nicht nehmen lassen. Sie beschlossen, einfach von zuhause aus, aber doch gemeinsam zu musizieren."

Bis zum Montagabend hatte das Video immerhin gut 1160 Aufrufe.