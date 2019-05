Musikverein Jettenhausen wählt neues Vorstandsteam

Musikalischer Auftakt: Unter der Leitung von Dirigent Thomas Martin hat der Musikverein Jettenhausen im Gemeindesaal St. Maria musikalisch seine 45. Generalversammlung eröffnet. In Anwesenheit der aktiven und fördernden Mitglieder blickte der scheidende Vorsitzende Julian Wouters auf das vergangene Vereinsjahr 2018 zurück.

Insbesondere das Sommerfest im Juli war als Publikumsmagnet erneut ein voller Erfolg. Weitere Höhepunkte bildeten eine Musikreise nach Maximiliansau, der Blutritt in Weingarten sowie das Jahreskonzert im Graf-Zeppelin-Haus. Erfreulich gestaltet sich auch die Anzahl der aktiven Musiker, wie der Verein mitteilt. So konnte sich die Kapelle mit neuen Mitgliedern verstärken. Nach dem Kassenbericht folgten die turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstandsteams, welches laut Satzung aus drei Vorsitzenden besteht. Der amtierende Vorsitzende Jürgen Großmann stellte sich erneut zur Wahl auf und wurde für die kommenden zwei Jahre im Amt bestätigt. Julian Wouters trat nach zwei Jahren als Vorsitzender zurück. Für die zwei neu zu besetzenden Vorstandsämter erklärten sich Florian Herkommer und Michael Wouters aus den Reihen der fördernden Mitglieder bereit. Das nun vakante Amt des aktiven Beisitzers übernimmt Bernhard Nienaber.

Im Anschluss nahm der Vizepräsident des Blasmusikverbands Bodensee, Egbert Benz, die Ehrungen des Blasmusikverbandes für verdiente Musiker vor.

Darunter die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit an Franziska Martin (Querflöte), die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit an Angelika Lehmann (Querflöte) und eine Ehrennadel in Gold für 30-jährige aktive Tätigkeit an Leonhard Kopp (Posaune). Stephanie Wendler erhielt die Fördermedaille in Silber für 15-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft. Eine besondere Ehrung nahmen Karl Koch (Tenorhorn) und Anita Steidle entgegen. Ihnen wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive beziehungsweise fördernde Tätigkeit überreicht. Diese Treue zum Verein verdient laut Musikverein doppelte Anerkennung: So ehrten auch die neuen Vorsitzenden Karl Koch und Anita Steidle für 40 Jahre aktive beziehungsweise fördernde Mitgliedschaft sowie Hermine Ozanik, Jürgen Ruetz und Hans-Jürgen Utz für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft.

Die Kapelle lädt vom 29. Juni bis zum 1. Juli zu seinem diesjährigen Sommerfest auf der Kirchwiese St. Maria Jettenhausen ein.