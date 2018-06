Musiktheater singt Lieder aus Benediktbeuren

Das Musiktheater Friedrichshafen rüstet sich für die nächste Saison. Nach dem großen Erfolg mit dem Musical „Anatevka“ nimmt sich das Ensemble ein ebenso populäres Werk vor: Carl Orffs „Carmina Burana“ steht auf dem Programm zusammen mit Rolf Rudins „Wolkenstein Lieder“. Gastsänger sind auch bei diesem Projekt willkommen.

Das Musiktheater Friedrichshafen plant bereits die Vorstellungen im kommenden Jahr. Diesmal wagt sich das Ensemble an die „Carmina Burana“. Übersetzt bedeutet der Titel der weltberühmten Sammlung mittelalterlicher, säkularer Texte „Lieder aus Benediktbeuren“. Ihre Vertonung durch Carl Orff machte sie zu einem beeindruckenden Chorwerk, schreibt das Musiktheater. Orffs ungewöhnliche und moderne Musik stehe in faszinierendem Gegensatz zu Texten, deren Wurzeln teilweise bis in die Antike reichen.

Einen Kontrast dazu bilden Rudins „Wolkenstein Lieder“. Mit kleinerer Orchestergruppe setzt das Musiktheater den Liederzyklus nach mittelalterlichen Texten und Melodien Oswald von Wolkensteins effektvoll um, heißt es einer Pressemitteilung.

Die Konzerttermine stehen bereits: Das Musiktheater wird am 25. März um 19.30 Uhr und am 26. März um 16.30 Uhr das Chorwerk zusammen mit den Chören von St. Columban und dem Stadtorchester Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus aufführen. Die musikalische Leitung liegt bei Marita Hasenmüller und Pietro Sarno. Diana Leist übernimmt die szenische Inszenierung. Als Solisten treten Sopranistin Meike Leluschko, Bariton Christian Feichtmair und Tenor Sören Richter auf.

Die Proben beginnen am 22. September. Gastsänger können sich bei Produktionsleiter Michael Betz, melden:

m.betz@musiktheater-friedrichshafen.de