Musiktheater Friedrichshafen im sonnigen Süden

Wohl jedes Chormitglied des Musiktheaters Friedrichshafen hat den heimischen Kleiderschrank auf den Kopf gestellt auf der Suche nach eigentlich längst abgelegten Kleidungsstücken. Die nächste Produktion, „Der Liebestrank“ (L’elisir d’amore) von Gaetano Donizetti, wird nämlich im Italien der 1950er-Jahre spielen. Einer Zeit, in der die Nachkriegsdeutschen den Urlaub im Süden entdeckten. So manche deutsche Kino-Komödie spielte damals unter Zitronenbäumen. Deshalb ist diese Zeit mit besonderer Nostalgie verbunden.

Ausstatterin Diana Leist-Keller und Regisseurin Anette Lubosch stellen den Chor vor Herausforderungen. Zum einen enthält „Der Liebestrank“ besonders viele kleine Rollen, die mit Chormitgliedern besetzt werden. Und zum anderen soll sich jeder Darsteller selbst eine Biographie für den von ihm verkörperten Charakter überlegen. Andreas Hauke ist darin schon sehr weit. Er mimt den Pfarrer, stellt ihn sich im Don Camillo-Gewand vor und in hohen Würden: „Ich sehe den Pfarrer als persönlichen Sekretär des Papstes, wie Georg Gänswein. Das ist ein toller Typ.“ Allerdings hat Monsignore ein pikantes Geheimnis, das wir Gänswein nicht unterstellen wollen: ein Verhältnis mit seiner frühen Jugendliebe, die es inzwischen zur bekannten Schauspielerin gebracht hat. „Zumindest habe ich mir das so gedacht“, sagt Andreas Hauke.

Es ist nicht die einzige Liebelei unter südlicher Sonne, denn „Der Liebestrank“ spielt in einem Seebad, in dem sich die Schönen und Reichen treffen. „Wir haben sie alle: die Politiker, den Klerus, die Prominenten, die deutschen Badetouristen“, sagt Produktionsleiter Michael Betz. Auch er spielt eine kleine Rolle: den Barkeeper. „Schon in unserer letzten Produktion stand ich als Kneipier hinterm Tresen“, sagt er. Sein wichtigstes Requisit fehlt im aber noch: „Eine schmale schwarze Fliege.“

Im Zentrum der Amouren steht die schöne Adina (Sabine Winter), die Pächterin des Kursaals. Um sie wirbt der schneidige Kapitän Belcore (Georg Klimbacher), gegen den sein Konkurrent Nemorino (Andreas Stauber) keine Chance hat. Denn der ist „ein armer Schlucker“, wie ihn Marita Hasenmüller nennt, die die Einstudierung der Chorpassagen leitet. Aber ein Zaubertrank, den Nemorino von einem Quacksalber (Torsten Frisch) besorgt, könnte das Blatt wenden…

Wenn das Publikum bei den Aufführungen im April nur halb so viel lacht wie das Musiktheater bei den Proben, ist dieser Komischen Oper ein großer Erfolg beschieden. „Musikalisch steckt ‚Der Liebestrank’ voller Gassenhauer“, sagt Michael Betz. Und spätestens wenn Nemorino seine schmelzende Arie „Una furtiva lagrima“ (Eine verstohlene Träne) singt – wie übrigens die komplette Oper in deutscher Sprache – werden ihm die Herzen des Publikums zufliegen.

Und die übrigen Rollen des Chors? „Ich komme aus Südfrankreich, bin gerade bei einem Casting und treffe im Seebad einen wichtigen Produzenten“, sagt eine der künftigen Schauspiel-Diven. Eine weitere Diva-Darstellerin sieht sich als Gina Lollobrigida. „Ich arbeite nur noch an der großen Oberweite“, sagt sie. „Nicht nötig“, ruft Diana Leist-Keller ins allgemeine Lachen. „Ich habe BHs, die das super ausfüllen.“ Auch ein Tanzlehrer ist mit von der Partie, gespielt von Ulrich Fischer. „Dich stelle ich mir wie den frühen Elvis vor“, instruiert ihn Diana Leist-Keller. Christoph Osterried wiederum muss zur Ausgestaltung seiner Rolle gar keine Erklärung mehr abgeben. Sein Profil als Bademeister steckt bereits im Namen, den er sich ausgedacht hat: „Ich heiße Giovanni Azzurro“. Falls er in dieser Inszenierung schließlich seine Katharina Valente findet, würde einen das nicht wundern.