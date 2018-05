Musiktheater bringt „Liebestrank“ auf den Weg

Das Musiktheater Friedrichshafen ist mit seiner nächsten Produktion auf einem guten Kurs. 2019 wird im GZH die komische Oper „Der Liebestrank“ (L’elisir d’ amore) von Gaetano Donizetti auf die Bühne gebracht, in einer Inszenierung von Annette Lubosch.

Eigentlich sollte Robert Spitz Regie führen, der für das Musiktheater bereits das Musical „Anatevka“ inszenierte. Wegen zu großer Arbeitsbelastung musste er das Engagement für den „Liebestrank“ allerdings im März wieder absagen. „Robert Spitz hat einen Lehrauftrag an der Theaterakademie August Everding und er hat die Intendanz eines kleinen Theaters in München übernommen“, erklärte Michael Betz, der Vorsitzende des Musiktheaters, bei der Hauptversammlung am Freitag im Hotel Waldhorn. Spitz’ rasch gefundene Nachfolgerin Annette Lubosch ist keine Unbekannte: In „Anatevka“ war sie als Gesangssolistin zu erleben. Sie verkörperte die Heiratsvermittlerin Jente und fiel in den Proben durch ihre große Kreativität auf.

Vier Aufführungen im GZH

Es wird vier Aufführungen der Donizetti-Oper geben, die an den Wochenenden des 6. und 7. sowie 13. und 14. April 2019 stattfinden. Das Kulturbüro übernimmt eine der Aufführungen ins Abo-Programm. Das Musiktheater zeigt die Oper in deutscher Sprache. Zum noch besseren Verständnis der gesungenen Texte ist eine Übertitelung vorgesehen. Eine treffende Übersetzung zu finden, sei nicht einfach gewesen, erzählte Michael Betz. Der Text liege in mehreren, teils stark voneinander abweichenden Fassungen vor. „In der einen spielt die Oper im Jahr 1830 in der Toskana, in der anderen im Baskenland“, sagte Betz zur Erheiterung der versammelten Mitglieder. Sicher ist, dass „Der Liebestrank“ eine heitere Geschichte erzählt, in der ein armer Bauer in eine reiche Pächterin verliebt ist. Allerdings macht ihm ein schneidiger Sergeant Konkurrenz. Der titelgebende „Liebestrank“ eines Quacksalbers löst zahlreiche zahlreichen Irrungen und Wirrungen aus. Aber das Happy End ist garantiert.

Die musikalische Leitung des „Liebestranks“ wird bei Pietro Sarno liegen, dem Leiter des Stadtorchesters. „Er stellt gerade ein Orchester zusammen“, so Betz. Auf Sarno kommt viel Arbeit zu, denn er muss die für italienischen Text gesetzte Orchesterpartitur auf die deutsche Fassung abstimmen.

Der Chor des Musiktheaters wird etwa 50 Personen umfassen. Darüber hinaus wirken auch die Kinder der Columban-Chöre wieder mit. Die Einstudierung des Chors übernimmt Marita Hasenmüller. Wer im Chor mitwirken möchte, ist am Sonntag, 22. Juli zu einem Kennenlern-Frühstück ins Gemeindehaus Arche St. Columban (Paulinenstraße 98/1) eingeladen. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Chorproben beginnen dann am Mittwoch, 26. September, abends im Graf-Zeppelin-Gymnasium.

Regisseurin Annette Lubosch arbeitet auf eine Inszenierung hin, in der jedes Chormitglied eine kleine Solorolle übernimmt. Gelegenheit dazu besteht reichlich, denn die Handlung wird in die 1950er-Jahre verlegt, in ein römisches Kurhaus am Meer. „Politiker, Vertreter der Geistlichkeit, Nonnen – das wird sicher eine witzige Geschichte“, so Michael Betz. Auch die deutschen Touristen sollen nicht fehlen. Für die fünf eigentlichen Solistenrollen haben sich knapp 70 Sängerinnen und Sänger beworben. Vier konnten bislang besetzt werden. Donizettis Oper wurde nicht zuletzt ausgewählt, weil die Solistenzahl sich in Grenzen hält und so Geld gespart werden könne, erklärte Robert Betz. Auch dass nur fünf Prozent der Einnahmen an die Rechte-Inhaber abgeführt werden muss, schont die Kasse. Bei „Anatevka“ schlugen noch 18 Prozent zu Buche.

Bei den Vorstandswahlen verabschiedete das Musiktheater in allen Ehren seine langjährigen Schatzmeister Hans-Peter Sailer, der nicht mehr antrat. Für die anstehende Produktion hinterlässt er eine gut gefüllte Kasse. Zu seinem Nachfolger wurde Andreas Hauke gewählt. Alle übrigen Mitglieder des Vorstands wurden bestätigt.