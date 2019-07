Rund 120 Schüler zwischen sieben und 15 Jahren sind am Sonntag beim Sommerkonzert der Musikschule Friedrichshafen auf der Bühne gestanden. „Ich freue mich über jeden einzelnen Schüler, der hier auf der Bühne steht“, hat Musikschulleiterin Sabine Hermann-Wüster die Zuhörer im vollen Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses begrüßt und im Schlusswort hinzugefügt: „Es war ein fantastisches Schuljahr.“

Fantastisch sicher auch, weil einige Schüler beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ ausgezeichnet wurden, darunter Marlene Rall aus der Schlagzeugklasse von Torsten Wenz. Mit „A Minute of News“ von Eugene Novotney gab sie eine dynamische Kostprobe ihres Könnens. Dass Schlagzeug nicht nahe an die Schmerzgrenze gehen muss, hatte das Percussion-Ensemble, ebenfalls aus der Klasse von Torsten Wenz, mit David Mancinis „Suite for Solo Drum-Set and Percussionsensemble“ bewiesen. Die einzelnen Instrumente kamen gut heraus, nichts wurde durch die Lautstärke zugedeckt. Dazu trug sicher auch das ruhige Dirigat von Torsten Wenz bei.

Mit „schwingendem“ Dirigat, wenn der Begriff erlaubt ist, ließ Peter Bácsi beim Gitarrenensemble die überwiegend alten Melodien aufblühen, brachte sie wunderbar zum Klingen. Das galt auch für Michael Jacksons „Earth Song“.

Ganz andere Klangfarben brachte das Blockflötenensemble in Verbindung mit dem Streichorchester unter der Leitung von Hans-Dietrich Buchheim mit von ihm bearbeiteten Werken von Mozart, Stembark und Fux. Ein bisschen Mozart war auch in John O’Reillys „Mix of Mozart – Happy Holidays“ vom Bläserspielkreis „Banda Piccola“ unter Julius Reger zu hören. Als Verstärkung spielte Horst-Michael Guist mit, auch im Bläservororchester „Windstärken“ unter Thomas Unger war er mit von der Partie. Eine Rolle, die Guist in Zukunft wohl öfter spielen wird, denn als Lehrer wurde er nach 34 Jahren an der Musikschule Friedrichshafen von Sabine Hermann-Wüster und seiner Kollegin Ulrike Sailer verabschiedet. Er werde auch im Ruhestand der Musikschule verbunden bleiben, versprach Guist sehr bewegt.

Des Weiteren waren das Liederorchester unter Katrin Klemm zu hören, ebenso das Trompetenensemble der Klasse Thomas Unger mit sehr exaktem Spiel, das nicht nur technisch gefiel, sondern auch Stimmung transportierte. Viel Beifall erhielt am Ende trotz gelichteter Reihen das Streicherorchester „Sinfonietta“ unter Corinna Hang mit so unterschiedlichen Stücken wie Brian Mays „We Will Rock You“, Edward Elgars „Nimrod“ aus den Enigma Variationen und John Williams‘ „The Magic of Harry Potter“.

Es ist immer wieder interessant, die verschiedenen Leistungsstufen im Vergleich erleben zu können. Wie viel leisten Musikschulen, bis Einzelne das Hobby zum Beruf machen, studieren und in einer Perfektion in Orchestern spielen, die der normale Besucher als selbstverständlich nimmt. In dieser Matinee war ein Stück weit der steinige Weg bis zum Profi mitzuerleben. Die meisten aber werden das Hobby als persönliche Bereicherung privat weitertreiben – auch eines der wichtigen Anliegen der Musikschulen.