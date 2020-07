Lehrkräfte der Musikschule Friedrichshafen treten am Sonntag, 26. Juli, ab 11 Uhr in der Musikschule auf. Auf der Bühne im Schulhof vor der Musikschule geben sie ein Open-Air-Sommerkonzert. Die Gäste, die sich vorher anmelden müssen, erwartet ein kurzweiliges musikalisches Programm, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Unsere Musikschule ist nach der schrittweisen Öffnung der vergangenen Wochen zusätzlich zum Unterricht auch im kulturellen Leben der Stadt mit dem Open-Air-Sommerkonzert wieder zu erleben“, freut sich Bürgermeister Andreas Köster über das Engagement und die Spontanität der Musikpädagogen. Elf Lehrkräfte aller Fachbereiche präsentieren Musik von Klassik bis Jazz und Pop. Der Eintritt ist kostenlos. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im großen Saal statt.