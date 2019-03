Musikkapelle Schnetzenhausen zieht positive Bilanz

Eine positive Bilanz hat der Vorstand der Musikkapelle Schnetzenhausen um den Vorsitzenden Jochen Vöhringer bei der 90. Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen gezogen. Auf der Tagesordnung standen die Berichte der Vorsitzenden, der Schriftführerin, des Kassiers, der Dirigentin und der Jugendleiterin.

Höhepunkte des letzten Jahres waren laut dem Bericht des Musikvereins das Frühlingsfest an Christi Himmelfahrt, das Herbstkonzert, der Blasmusikabend, sowie das jährliche Spielen am Seehasenfest. Im Ausblick für das Jahr 2019 wurden die Termine des laufenden Jahres wie der Blasmusikabend am 27. April, das Frühlingsfest vom 30. Mai bis 2. Juni oder die Auftritte beim Frühschoppen in Beuren an der Ach und beim Seehasenfest genannt.

Sehr zufrieden war man bei der Musikkapelle Schnetzenhausen bezüglich des gelungenen Verlaufes des Frühlingsfestes. Der zweite Vorsitzende Johannes Haug lobte die sehr gute Zusammenarbeit beim Auf- und Abbau sowie während des gesamten Frühlingsfestes.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung sprach der Vorsitzende Jochen Vöhringer dem gesamten Vorstands- und Ausschussteams seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus.

Der Bericht der neuen Dirigentin Margarethe Saltik klang ebenfalls vielversprechend. Sie bedankte sich für die Zusammenarbeit und für das schöne und erfolgreiche Herbstkonzert mit der Musikkapelle.

Die Jugendleiterin Anna-Lisa Schönegg berichtete ebenfalls über das vergangene Jahr. Momentan sind 28 Jugendliche in der Ausbildung bei der Musikkapelle. In diesem Jahr standen keine Wahlen auf dem Programm.