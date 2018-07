Musiker zeigen sich beim „Hock am See“ in bester Spiellaune

Bei gemässigten Temperaturen und guter Stimmung haben am Sonntag die Aktiven der Musikkapelle Fischbach unter Leitung von Dirk Müller auf dem Fischbacher Fildenplatz gespielt.Den musikalischen Auftakt des Festwochenendes bestritten unter dem Motto „Blasmusikparty“ bereits am Samstagabend die „Krainer“ vor vollen Besucherrängen und legten somit den Grundstein für einen weiteren erfolgreichen „Hock am See“. Dass es aber nicht nur die „Alten“, sondern auch die „Jungen“ sehr gut können, bewies am Sonntagnachmittag beim Jugendkapellennachmittag imposant der musikalische Nachwuchs der Tannenhag-Schule sowie der Jugendkapellen aus Laimnau, Aach-Linz und der hauseigene Nachwuchs der Juka Fischbach-Schnetzenhausen, unter der Leitung von Ulrike Miller. Den „Dämmerschoppen“ bestritten im Anschluss daran die Musiker des Musikverein Alttann. Zum Feierabendhock und musikalischen Ausklang des „Hocks am See“ spielten am Montag die befreundeten Nachbarn von der Musikkapelle Schnetzenhausen.