Duo Panteleev im musikalischen Interview: So klingen die Vierten Owinger Musiktage

„Cellissimo“, „Virtuose Gedanken“, „El Sueno“ (der Traum): Unter diesen Titeln lädt der Komponist, Dirigent und Geiger Martin Panteleev ab Freitag, 11. März, bis Sonntag, 13. März, zur vierten Ausgabe der Owinger Musiktage ein. Begleitet wird er durch das musikalische Wochenende nicht nur von seiner Frau, der Pianistin Lida Panteleev, sondern auch von vielen Freunden.

Große Vorfreude

Die Vorfreude auf die Konzerte dürfte in diesem Jahr ganz besonders groß sein – nicht nur beim Publikum, auch bei den Künstlerinnen und Künstlern selbst, Denn, während Panteleev 2020 „nur zwei Tage vor dem Lockdown“ noch veranstalten konnte, „mussten die Musiktage 2021 leider ausfallen“, wie der Geiger berichtet. Umso mehr freue es ihn, dass die Konzerte in diesem Jahr wieder stattfinden können, fügt er an.

Redakteurin Silja Meyer-Zurwelle hat gefragt, Musiker Lida und Martin Panteleev haben geantwortet - jedoch nicht mit Worten, sondern auf ihren Instrumenten. Foto: Martin Panteleev

Einige Programmpunkte aus der Planung für 2021 seien geblieben, anderes sei neu hinzugekommen. „Besonders freut es mich, dass der Weltklasse-Cellist László Fenyő am Wochenende dabei sein wird. Mich verbindet schon seit mehr als 25 Jahren eine Freundschaft mit ihm, aber sein Konzertkalender ist gut ausgebucht. Umso glücklicher bin ich, dass er einen Stopp am Bodensee einrichten kann“, meint Panteleev. Fenyő ist Gewinner des Internationalen Pablo Casals Wettbewerbs 2004 und hat seitdem eine steile Karriere hingelegt. So trat er auf so bedeutenden Podien wie dem Concertgebouw Amsterdam oder auch der Wigmore Hall in London auf. „Im Mittelpunkt steht an diesem ersten Konzertabend zudem der Komponist César Franck, der 2022 seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte. Gemeinsam werden wir sein Klavierquintett, ein Stück, das voller Dramatik ist und somit irgendwie auch sehr gut in diese Zeit passt, aufführen“, schildert Martin Panteleev. Los geht das Auftaktkonzert der Musiktage am Freitag, 11. März, um 19 Uhr im Kulturo Owingen.

Nach zwei Jahren ohne ein richtiges Konzertleben freut sich der künstlerische Leiter einmal mehr auf die Zuhörer in Owingen. „Der Kontakt zum Publikum ist einfach so wichtig, denn für diese Menschen machen wir das überhaupt erst. Klar, für uns ist es so oder so eine Freude gemeinsam zu musizieren, aber das ,Miterleben’ des Publikums ist und bleibt das Wichtigste. So entsteht das Gefühl einer großen Festivalfamilie“, beschreibt Martin Panteleev die Atmosphäre in Owingen.

Das Festival erfreue sich mittlerweile großer Beliebtheit und er sei der Gemeinde und den Sponsoren sehr dankbar für die Unterstützung, betont der Musiker. Nicht einfach sei die Programmplanung in Zeiten von Corona gewesen. „Ich habe meine musikalischen Freunde sozusagen ,in Bereitschaft’ gehalten, nicht wissend, ob und wie wir veranstalten können. Das ist bei den vollen Kalendern der Musiker natürlich nicht einfach. Letztlich hatten wir keine Wahl, als auf volles Risiko zu gehen“, sagt Panteleev. Auch das Publikum müsse in diesen flexibler reagieren. „Aber das tun die Zuhörer aus“, berichtet der künstlerische Leiter aus seinen bisherigen Erfahrungen.

„Schon wahrlich Schlimmeres erlebt“

Die sogenannte 3G-Regel sei ein großes Glück. „Wir dürfen jetzt 60 Prozent der Karten für den Saal verkaufen – das ist unter den Umständen schon sehr gut, wenn auch nicht perfekt. Aber wir haben in den vergangenen Jahren schon wahrlich Schlimmeres erlebt, wenn es ums Veranstalten geht“, meint er und lacht.

Unter dem Titel „Virtuose Gedanken“ geht es am Samstag, 12. März, um 19 Uhr im Kulturo-Saal weiter: Lida und Martin Panteleev (Klavier und Violine) sowie Cellist Alexander Dimitrov spielen dann Werke von Mozart über Tschaikowski bis Ravel.

Mit Akkordeon und Violine sowie unter dem Namen „El Sueno“ finden die Vierten Owinger Musiktage am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr ihren Abschluss. Nikola Milo (Akkordeon und Bandoneon) sowie Martin Panteleev lassen das Festival mit Werken von Piazzolla und de Falla ausklingen.