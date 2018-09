Auf drei Bühnen mit neun unterschiedlichen Bands hat sich das Publikum beim zweiten FAB-Festival im Fallenbrunnen von ein paar Regentropfen nicht die Laune vermiesen lassen. Spontan verlegte der Veranstalter die Bühne zwei vom Innenhof in die Werkstatt.

Zuvor heizten Thomas Schwämmlein, Raphael Schwarz, Jörg Heitzer und Christian Fischer von der Band „x-tra-time“ aus Immenstaad mit Hits wie „You Can Leave Your Hat On“ von Joe Cocker oder „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd den Erstankömmlingen Open-Air gehörig ein.

Blues-Liebhaber verschlug es zur Bühne eins im Casino zu „About Time“. Der englischsprachige Sänger und Gitarrist Steven Ellis, Bassist Bernd Ummendorfer und Schlagzeuger Florian Falkert holten sich Natascha Ellis als musikalische Unterstützung mit ins Boot. Nicht nur in den tiefen Blicken, die sich der Sänger und die Orgelspielerin zuwarfen, auch im musikalischen Dialog bemerkte man sichtlich die Harmonie zwischen den Künstlern.

Und wer es lieber rockig mag, machte es sich im Amicus bequem. Der Barkeeper des Restaurants, Viktor Pfeifer, lud seine Freunde zur Veranstaltung ein. Kevin Fuchs gefiel die Musik von „Sons of Beethoven“ ziemlich gut „ich mag Livemusik als Hintergrund zum Essen, aber es ist ein bisschen schwierig, sich zu unterhalten, weil es so laut ist.“ Vera Dauwalter stimmte ihm zu und ergänzte: „Ich freue mich schon auf die nächste Band „Mango Chat“, die machen Pop, Funk, Fusion - das klingt ganz cool.“ Auch Max Wiedemann verschlug es mit seinem Freund nach draußen in den Außenbereich, um die Rockmusik als angenehme Hintergrundkulisse für ein kühles Bier zu nutzen. Zwei Freundinnen mittleren Alters hatten sich unter dem Bandnamen etwas eher Klassisches vorgestellt, genießen aber stets die Atmosphäre auf Festivals dieser Art.

Hobby-Sänger mit Anmut

Vor allem die Vielfalt der Bands und der Musikrichtungen wurde von den Zuhörern positiv aufgenommen. Wem das reine Lauschen der Töne dann doch zu passiv war, den zog es zum Rudelsingen ins Theater Atrium. Thomas Lorenz, Gabriel Bukarz und Gregor Panasiuk gaben mit Geige, Gitarre, Bass und Keyboard, den anwesenden Hobby-Sängern die nötige Stütze, der Liedtext wurde an die Leinwand projiziert. Schon beim ersten Lied „La Bamba“ füllte sich das Theater bis in die letzte Ecke, alle wippten im Takt der Musik und der Hüftschwung ließ noch nicht einmal bis zur ersten Zeile „para bailar la Bamba se necesita una poca de gracia“ (um „La Bamba“ zu tanzen braucht man ein wenig Anmut“) auf sich warten.