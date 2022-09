Musikalische und kulinarische Leckerbissen beim Weinfest am Schloss

Das Häfler Weinfest am Schloss hat sich laut Organistoren inzwischen als kleines aber feines Weinfest in gemütlicher Atmosphäre in Friedrichshafen etabliert – ohne Rummel, dafür aber mit viel Lifv-Musik. Dass der Termin bewusst immer auf den 3. Oktober, also einen Feiertag gelegt wird, hat sich bei den Weinfreunden und auch bei den Freunden fetziger Musik bereits eingeprägt, heißt es weiter in der Mitteilung. Nach zweijähriger coronabedingter Pause wird nun am Montag, 3. Oktober, das siebte Häfler Weinfest am Schloss gefeiert. Es spielen die Bands Zydeco Annie & Swamp Cats von 15 bis 18 Uhr. Bereits zum Frühschoppen tritt die Hallodrian Jazzband von 11.30 bis 14.30 Uhr auf. Der Eintritt ist frei.