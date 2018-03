Musikalische Silberhochzeit in Kluftern

25 Jahre ist Gerhard Hartwig nun mittlerweile der Dirigent des Musikvereins in Kluftern. Um dies gebührend zu feiern steht das diesjährige Frühjahrskonzert im Bürgerhaus Kluftern am Samstag, 24. März, um 20 Uhr ganz im Zeichen dieses Jubiläums.

Zur musikalischen Feier gesellen sich dieses Jahr die Klufterner Chöre – der Cäcilienverein, der Männergesangsverein und der Frauenchor BelleVoci – um dem Abend den entsprechenden Glanz zu verleihen. Der erste Programmteil wird von der Jugendkapelle ImKlang (Kluftern/Immenstaad) bestritten. Die Jungen und Mädchen fiebern dem Abend schon entgegen, heißt es in einer Ankündigung. Der Musikverein wird danach übernehmen, bevor dann die Chöre zum glanzvollen Abschluss mit auf die Bühne kommen. Das Programm ist vom Jubilar Gerhard Hartwig so gestaltet, dass für jeden etwas dabei sein wird, kündigt der Verein weiter an. Der Musikverein Kluftern freut sich, dass die Zusammenarbeit mit den Chören wie gewohnt gut funktioniert und lädt dazu ein, diesen musikalisch vielseitigen Abend mit den musikalischen Institutionen der Ortschaft Kluftern zu verbringen und diese im Bodenseekreis einzigartige Partnerschaft zwischen Dirigent und Verein zu zelebrieren.