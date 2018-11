Der Musikverein Jettenhausen nimmt sein Publikum am Samstag, 24. November, mit auf eine musikalische Reise der besonderen Art. Getreu dem Motto „Europa“ widmen sich die Musiker im Graf-Zeppelin-Haus der Klangwelt des vielfältigen Kontinents, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt.

Um 19.30 Uhr eröffnet die Jugendkapelle Dreierlei, unter der Leitung von Felix Olbrich, mit der kraftvollen Ouvertüre „Fanfare and Triumph“ von James Swearingen das diesjährige Jahreskonzert. Danach begeben sich die Jungmusiker in „The Best of James Bond“ von Paul Murtha auf die Spuren des berühmtesten Spions aller Zeiten und lassen einige bekannte Melodien erklingen. John Miles Rock-Ballade „Music“ rundet den Konzertauftakt ab.

Anschließend leitet Dirigent Thomas Martin mit der Suite „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer den ersten Programmteil ein und entführt das Publikum in drei Sätzen zur historischen Schlacht am Berg Isel. „Concertino“, ein Solostück für Querflöte der Pariser Komponistin Cécile Chaminade, gespielt von Franziska Martin, verzaubert in schwärmenden und romantischen Passagen die Herzen der Zuhörer, heißt es in der Mitteilung weiter. Rhythmisch und charaktervoll geht es mit dem Werk „Ross Roy“ des niederländischen Komponisten Jacob de Haan, gefolgt von Victor Lopez‘ feurigem Medley „Cirque du Soleil“, in den zweiten Konzertteil.

Danach erwecken die Musiker mit den Highlights aus dem Soundtrack des Disney-Klassikers „The Beauty and the Beast“ von John Moss das verwunschene Frankreich zum Leben. Der darauf folgende Abstecher auf die britische Insel wartet mit einem besonderen Gast auf: Stilecht begleiten die „Count Zeppelin Highland Pipes and Drums“ auf ihren Dudelsäcken die schottische Hymne „Celtic Crest“ von Franz Klotzschke und erfüllen den Hugo-Eckener-Saal mit traditionellen Klängen. Wilhelm August Jureks „Deutschmeister-Regiments-Marsch“ komplettiert den Konzertabend im Zeichen Europas.