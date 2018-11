Mit vielfältigen Veranstaltungen ist im vergangenen Jahr des 500. Jubiläums der Reformation gedacht worden, doch auch ein Jahr später ist das damalige Geschehen nicht weniger wichtig geworden. So hat Codekan Gottfried Claß am Abend des Reformationstags in der Schlosskirche zum „501sten Reformationsjubiläum“ begrüßt, das zugleich eine Premiere möglich mache.

Denn für den Abend mit „Reformation in Wort und Musik“ haben erstmals Schlosskirchengemeinde und Musikschule zusammengearbeitet. Von der Musikschulleiterin Sabine Hermann-Wüster sei die Initiative ausgegangen, die Claß gerne aufgegriffen habe und die „nach länger schmeckt“. „Wort und Musik“ haben sich bestens ergänzt.

Unter der Leitung von Andres Schreiber eröffnete das Jugendsinfonieorchester das Konzert mit der Suite D-Dur aus Händels „Wassermusik“. Ein verjüngtes Orchester wächst hier wieder heran und zeigte sich dem festlichen Anspruch durchaus gewachsen. Als Solist hat Trompetenlehrer Thomas Unger den jungen Streichern Raum gegeben, so dass ein harmonisches Miteinander entstand. Mit dem „seeWind-Quintett“, einem Holzbläserquintett, waren weitere Lehrer der Musikschule mit Gästen beteiligt. Sie ließen Mozarts „Adagio und Allegro für ein Orgelwerk in einer Uhr in f-Moll“ als harmonisches Farbenspiel genießen, das nach ernstem, klagendem Adagio sich im Allegro immer mehr aufhellte, immer lebhafter dahinfloss.

„Musik verjagt den Teufel und macht die Menschen fröhlich“, zitierte Pfarrerin Ursula Krüger Martin Luther und beleuchtete dessen Verhältnis zur Musik. Wunderbar passe die herrliche Musik der Abends zum Reformationstag, denn die Musik sei bei Luther gleich nach der Theologie gekommen. Mit seinen Liedtexten und Melodien, seinen Chorälen sei er zum Klassiker geworden, mit ihm habe die Geschichte der protestantischen deutschen Kirchenmusik begonnen: Singen als Methode, Glaubenswahrheiten zu verinnerlichen. Dass Luther und die Reformation nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische Glaubensbewegung war, machte Codekan Claß deutlich: „Die Reformation war eine Bildungsrevolution zur Befreiung der Menschen“, eine gewaltige Predigt- und Lese-Bewegung, die beispielsweise 4000 Studierende aus ganz Europa an die 1502 gegründete Universität von Wittenberg zog. Die geistige Erneuerung, der begeisterte Aufbruch in ganz Europa sei nicht hoch genug anzusetzen.

Den feierlichen musikalischen Abschluss machte Musikschullehrer Pater Bàcsi mit drei Soli auf der Gitarre: Nach einer zarten Fantasia von Silvius Leopold Weiss und einer leise sinnierenden Sonata von Domenico Scarlatti durfte zuletzt Johann Sebastian Bach als Meister der evangelischen Kirchenmusik nicht fehlen. Präludium, Fuge und Allegro BWV 998 auf der Gitarre machten die Bachsche Musik zur feinen Preziose.