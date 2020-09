Das 4. Fallenbrunnen (FAB)-Festival geht von Freitag, 18. September bis Sonntag, 20. September, im und am Kulturhaus Caserne Friedrichshafen über die Bühne. Auf der Innenhofbühne zu erleben sind laut Presssemitteilung des Veranstalters Songwriterin Eva Sauter und Poetry Slamer aus der Region: Fathi Ferin (Friedrichshafen), Laura Necker (Markdorf) und Larissa Dieteich (Salem), „Das Ding aus’m Sumpf“, „Buntspecht“, „Shantel &s Bucanova Orkestar“ sowie DJ „Annito“.

An drei Tagen geht im Kulturhaus ein Programm ein Open Air-Festival mit viel Musik, Poesie (Freitag und Samstag) und einem Familiennachmittag am Sonntag über die Bühne. Der Poetry Slam ist legendär. Am Freitag, 18. September, klingt der Sommer mit Poesie um 20 Uhr im Innenhof der Caserne aus (Einlass 19 Uhr. Poeten treten im dichterischen Wettstreit an. Als „Special guest“ wirs die Sängerin Eva Sauter den Abend musikalisch begleiten.

Sie eröffnet den Abend mit einer Einlage. Danach legt Marvin Suckut los, allseits bekannter und beliebter Moderator und selbst ein Poetry Slamer der ersten Stunde. Mit dabei sind überdies: Marius Loy (Esslingen), Marina Sigl (Konstanz) und Nektarios Vlachopoulos (Heilbronn).

Festival-Feeling pur gibt es im Kulturhaus am Samstag, 19. September, von 18 Uhr bis 1 Uhr (Einlass: 17 Uhr) auf der Innenhofbühne. „Das Ding ausm Sumpf“ (ab 18 Uhr) Stefan Mühlbauer hat erst Operngesang studiert, dann VWL, dort auch seinen Doktor gemacht, Preis gekrönt, und den Aufsichtsratsvorsitz bei einem Maschinenbauunternehmen übernommen, alles klar? Jetzt rappt er. Er erhielt 2018 den bayerischen Kulturpreis.

Die sechsköpfige Indie-Pop-Band „Buntspecht“ aus Wien (ab 19.30 auf der Innenhofbühne) hat sich 2019 bereits in die Herzen Tausender Konzert- und Festivalbesucher im gesamten deutschsprachigen Raum gespielt. In der Caserne stellt sie auch ihr zweites Album „Draußen im Kopf“ vor.

Mit seinem kreativen Ansatz Kulturen zu vermischen, wurde „Shantel & Bucovina Orkestar“ (ab 21.30 Uhr im Innenhof) weltweit das hörbare Gesicht eines anderen Deutschlands, ist er doch der erste, der hier der Popkultur einen kosmopolitischen Sound einimpfte.

DJane „Annito“ (ab 23 Uhr im Innenhof) legt Musik von erlesenem Vinyl auf und erfreut sich an Reichtümern, die die Musikwelt beschert. Es gibt kontinentale Sprünge und Zeitverschiebungen, aber Groove und Funk dauern an und schlagen Brücken zwischen Raum und Zeit.

Hereinspaziert zum Familiennachmittag beim 4. FAB-Festival am Sonntag, 20. September, ab 14 Uhr im Innenhof des Kulturhauses Caserne (Einlass: 13.30 Uhr). Im wunderschönen Innenhof des Kulturhauses Caserne können Familien mit unseren jungen und jüngsten Gästen bei workshops mit der Zirkusakademie Friedrichshafen die Welt des Zirkuslebens näher kennenlernen, sich an Geräten und Spielen aus dem Spielemobil ausleben oder das Bogenschießen erlernen.

Und was machen die Eltern solange? Die dürfen sich bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken entspannen.

Info: Für den Festival-Freitag, 18. September, gibt noch ausreichend Karten über reservix.de (man kann aber auch reservieren auf www.kulturhaus-caserne.de). Für Samstag, 19. September, gibt es noch Restkarten über reservix.de. Für den Familiennachmittag am Sonntag, gibt es weiterhin die Möglichkeit, Karten auf www.kulturhaus-caserne.de zu reservieren, was auch notwendig ist, damit man eingelassen wird.

Festival-Ablauf und Ticketpreise:

Freitag, 18. September, 20 Uhr bis 23 Uhr (Einlass 19 Uhr), maximal 249 Personen, Eintrittspreise: Vorverkauf über www.reservix.de 10 /8 Euro zzgl. Geb., Abendkasse: 12/10 Euro.

Samstag, 19. September, 18 bis 1 Uhr (Einlass 17 Uhr), Open Air, maximal 249 Personen, Eintrittspreise: Vorverkauf über www.reservix.de 24/18 Euro zzgl. Geb., Abendkasse: 30/24 Euro.

Sonntag, 20. September, ab 14 Uhr (Einlass 13.30), Open Air, maximal 100 Personen: Zirkusakademie, Spielemobil, freies Spielen. Freier Eintritt, aber mit Reservierung über www.kulturhaus-caserne.de.