Musik schenkt kranken Kindern ein Lächeln

Die angehende Grundschullehrerin Franziska Dörfler aus Friedrichshafen besucht in ihrer Freizeit Kinder, die schwerkrank sind oder sich in prekären Lebenslagen befinden. Sie will ihnen durch ein musikalische Abenteuer Freude bereiten. Sie ist Mitglied des Vereins „Musik schenkt Lächeln“, der seinen Sitz in Freudenstadt hat. Der Verein besucht ambulante und stationäre Einrichtungen wie Kinderkliniken, Kinderhospize, um den Kindern etwas Freude zu schenken. Allerdings liegen die Aktivitäten des Vereins seit Frühling 2020 coronabedingt auf Eis.

In den vergangenen fünf Jahren konnte der Verein bei 176 Besuchen in Einrichtungen mit rund 6500 Kindern mehr als 13 000 Minuten musizieren. Seit Beginn der Pandemie wurden bereits knapp 60 Besuche abgesagt.

Die gebürtige Bambergerin Franziska Dörfler zog berufsbedingt nach Friedrichshafen, um hier als Lehramtsanwärterin tätig zu sein. Sie selbst war schon mehrmals als Sängerin oder mit ihrer Querflöte bei der „Tour des Lächelns“. Seit Anfang 2020 ist sie zudem in den Vereinsausschuss gewählt wurden, um sich mehr in das aktive Vereinsgeschehen einzubringen. „Ich hatte Lust, mich auch zusätzlich zur Tour für den Verein zu engagieren. Zudem organisierte ich während der letzten Jahre das Kindermitmachkonzert in meiner Heimatstadt Bamberg und habe gemerkt, dass es mir auch einfach echt Spaß macht, so etwas zu planen und auf die Beine zu stellen“, so Dörfler. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Möglichkeit finden werden bald wieder ganz viele Lächeln zu verschenken“, so die Sängerin.

Aktuell produzieren die Mitglieder des Vereins ein Hörspiel und ein dazugehöriges Lieder-Mitmach-Buch. Unter dem Titel „Wo ist Fanti – Ein musikalisches Abenteuer im Zoo“ suchen zwei Kinder, Anna und Lars, ein verloren gegangenes Kuscheltier. Dabei treffen sie auf verschiedene Zoobewohner und erleben ein spannendes Abenteuer.