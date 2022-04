Musik-Lesung mit Peter Gerstmann in der Häfler Caserne, SZ verlost Karten

(sz) - Das Kulturhaus Caserne lädt am Freitag, 23. April, zur Musik-Lesung „Die Chinakladde international“ mit Peter Gerstmann und Friederike Lutz ein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Werkstatt. Die Schwäbische Zeitung verlost dreimal zwei Karten für den Abend - alle Informationen dazu unten. Für diesen Abend öffnet Zeppelin-Chef Peter Gerstmann zum dritten Mal die Chinakladde, in die er seit 30 Jahren Prosastücke, Gedichte und Songs geschrieben hat. Internationale Texte und Lieder prägen dieses dritte Programm. Lebendig werden die Texte durch die Stimme von Friederike Lutz. Peter Gerstmann gibt zu jedem der Texte und Lieder Erinnerungen preis, begleitet vom Klang seiner Gitarre. Karten gibt es zu 15 Euro an der Abendkase oder für 13 Euro im Vorverkauf unter www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de Der Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebshilfe.

