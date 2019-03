Musik-Fischer schlägt ein neues Kapitel auf

Ulrich Fischer orientiert sich neu. Im Sommer wird der Geigenbaumeister sein Geschäft „Musik-Fischer“ in der Riedleparkstraße schließen. Stattdessen verlagert er die Werkstatt und die Musikalienhandlung in sein Privathaus.

„Es ist schön, wenn man etwas vor sich hat“, sagt Ulrich Fischer hinter der Ladentheke, umgeben von Celli und Geigen. Tatsächlich wirkt er keineswegs beschwert. „Ich kann meinen Beruf machen, bis ich 80 bin, und ich habe auch Lust dazu“, bekräftigt er. „Aber nicht mehr mit dem Laden. Das hat sich überlebt.“

Schon seit 20 Jahren betreibt Ulrich Fischer sein Geschäft in der Riedleparkstraße. Wenn er es im Sommer schließt – ein genauer Termin steht noch nicht fest – ist das für ihn auch ein Neuanfang. „Ich verschwinde ja nicht, sondern nur dieses Geschäft“, sagt er. Allerdings wird es auch künftig einen kleineren Verkaufsraum geben: in einem Anbau an seinem Haus in der Schubertstraße 16. Die Baugenehmigung hat er schon in der Tasche. Noch im März rücken daheim die Handwerker an. „Meine Werkstatt wandert dann ins Wohnhaus und das Büro in den Keller“, sagt Fischer.

Konkurrenz durchs Internet

Er investiert lieber in sein Privateigentum, als weiterhin Miete zu zahlen, denn der Laden lief schon mal besser. Ulrich Fischer spürt die Folgen des Internethandels und der Digitalisierung. Der Notenverkauf ist stark rückläufig. „Viele Musiker laden sich die Noten als PDF aus dem Internet runter“, sagt Fischer. „Auch die Notenverlage setzen verstärkt auf Direktvertrieb und bewerben auch die Musiklehrer direkt.“ Hinzu kommt, dass die Kunden auf das Gesuchte nicht mehr warten wollen. „Man müsste immer alles da haben. Wenn ich jemandem sagen muss, dass ich etwas erst bestellen muss, sagen die meisten: Dann bestelle ich es selbst“, erzählt Ulrich Fischer. Er versteht das auch, zumal sich Bestellungen oft verzögerten. Denn die Großhändler sparten, so Fischer, und hätten auch nicht mehr alles auf Lager. Oft verspätete sich auch die Lieferung. „Am Ende steht der Kunde dreimal im Laden und die Ware ist nicht da“, fasst Fischer zusammen.

Noch steht der Laden nicht so schlecht da, dass Ulrich Fischer unbedingt schließen müsste. „Aber ich muss perspektivisch denken“, sagt der 53-Jährige. Die Eröffnung eines eigenen Onlineshops hat er sich lange überlegt. Diese Investition müsse man sich aber leisten können. Vor allem der zeitliche Aufwand dafür ginge weit über das, was er leisten könne. „So ein Shop muss ja mit den ganz großen Onlinehändlern konkurrieren können; man müsste also mit E-Mails werben und Newsletter verschicken. Das kann ich unmöglich leisten.“ Fischer kennt kleine Musikhandlungen, die Onlineshops eröffnet haben. „Die sind alle defizitär.“

Eine Kundin kommt in den Laden. Sie ist auf der Suche nach einem neuen Cello und probiert die Instrumente aus, die Ulrich Fischer am Lager hat. Ein Cello blindlings im Internet zu bestellen, käme für sie nicht infrage. Wenn sie eine Blockflöte bräuchte, sähe die Sache vielleicht schon anders aus. „Wer eine Moeck Flauto 1 Plus kauft, weiß, was er kriegt – und im Internet ist sie zehn Euro billiger“, sagt Fischer. Die Sachen zu besorgen, ist einfach kein Geschäftsmodell mehr“, fasst er zusammen.

Um seine Existenz fürchtet Ulrich Fischer nicht. „Dass ein Geigenbauer einen eigenen Laden hat, ist sowieso die absolute Ausnahme“, sagt er. „Es ist vernünftig, mich jetzt zu verkleinern und mich auf mein Kerngeschäft zu konzentrieren.“ Fischer will sich auf Handel, Reparaturen, Service und Vermietung von Streichinstrumenten konzentrieren. Auch Neubesaitungen und Reparaturen an Gitarren wird er weiter anbieten. „Das Konzept wird mehr auf Dienstleistung als auf Handel ausgerichtet sein“, sagt er. Was im Geschäft an Streichinstrumenten vorhanden ist, will er in die neuen Räume mitnehmen. „Bei Noten, Gitarren, Mundharmonikas und Blockflöten wird es aber einen Teilräumungsverkauf geben.“