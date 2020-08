Musik dröhnt aus den Boxen, Frau schläft bestens

Rettungskräfte sind am Dienstag kurz nach Mitternacht in die Allmandstraße ausgerückt, um eine vermeintlich hilflose Frau zu retten. Aus dem Zimmer der 33-Jährigen drang laute Musik, was zu Beschwerden der Nachbarn führte. Die Frau lag regungslos neben dem Bett. Es stellte sich heraus, dass sie in betrunkenem Zustand einen recht tiefen Schlaf hat.