„Hitverdächtig“ heißt die Musik-Comedy-Stand-up-Show mit Dr. Pop, die Markus Henrik alias Dr. Pop am Donnerstag, 21. April, um 18 Uhr in der Reihe „Happy Hour“ im Bahnhof Fischbach auf die Bühne bringt. Dr. Pop ist der Arzt fürs Musikalische. Er therapiert mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten. Dr. Pop feuert Samples vertrauter und neuer Hits der Musikgeschichte ab – aus Hiphop, Rock, Pop, Schlager über Klassik bis hin zu Jazz und macht hörbar, dass es zu jeder Lebenssituation den richtigen Hit gibt. Dr. Pop alias Markus Henrik hat Medienwissenschaften und Popmusik studiert und an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Neben seinem Soloprogramm Hitverdächtig produziert er Videos und unterhält Zuhörerinnen und Zuhörer beim rbb mit seiner Radiokolumne Dr. Pops Tonstudio, die vom Grimme-Institut für den deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Comedy“ nominiert wurde. Karten für 10 Euro (ein Getränk inklusive) gibt es im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 288-444 und unter ticket@gzh.de oder kulturbüro.friedrichshafen.de/reservix.de