Musicaldarsteller Riccardo Greco im Interview:„Wetten das,..? kenne ich noch sehr gut aus meiner Kindheit, da habe ich immer mitgefiebert.“

Der Musicaldarsteller Riccardo Greco wird am Samstag in Wetten, dass...? zu sehen sein. Das verrät er über seine aktuelle Rolle im Musical „Moulin Rouge“ und über seinen Auftritt in der Show.

