Museumsmitarbeiter lesen unter dem Apfelbaum

Schulmuseum und Medienhaus am See laden für Dienstag, 12. Juli, zur zweiten Lesung unter dem Apfelbaum ein. Beginn im Garten des Schulmuseums ist um 19 Uhr. Passend zur aktuellen Sonderausstellung im Zeppelin-Museum mit dem Titel „Beziehungsstatus: offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ gibt es Literatur mit besonderer Beziehung zum Bodensee zu hören.

Charlotte Ickler, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zeppelin-Museum, sowie Mark Niehoff, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kunstabteilung, haben für ihre beiden Lesungen eine bunte Sammlung beliebter Klassiker im Gepäck. Sie alle wurden am Bodensee geschrieben oder haben inhaltlich Bezüge zum See. Alle Literaturfreunde können sich also freuen auf Ausschnitte aus Annette von Droste-Hülshoffs „Judenbuche“, Hermann Hesses „Unterm Rad“, Norbert Jacques‘ „Dr. Mabuse“ und Erika Manns „Stoffel fliegt übers Meer“.

Die Lesungen dauern jeweils etwa eine halbe Stunde, dazwischen gibt es jeweils eine kleine Pause. Der Freundeskreis Schulmuseum bietet erfrischende Getränke und kleine Knabbereien an. Gerne können Besucher aber auch Picknick auf der mitgebrachten Decke genießen.

Die Lesung findet ausschließlich draußen statt, bei schlechtem Wetter stehen Zelte bereit. Der Eintritt ist frei. Eine Präsentation der gelesenen Autoren und Bücher findet man noch bis 30. Juli im Erdgeschoss des Medienhauses am See.