Museum zeigt erste „Landshut“-Exponate

Die Befreiung des von palästinensischen Terroristen entführten Flugzeugs „Landshut“ hat sich am 18. Oktober zum 41. Mal gejährt. Aus diesem Anlass hat der damalige Co-Pilot der Lufthansa-Maschine, Jürgen Vietor, den Machern der geplanten Ausstellung rund um die „Landshut“ zwei Zeitzeugnisse von großem historischem Wert überlassen: den künstlichen Horizont und ein Trimmrad aus dem Cockpit des Flugzeugs.

Laut Pressemitteilung des Museums wurden beide Instrumente bei der Geiselbefreiung am Flughafen Mogadischu in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977 durch Kugeln der GSG9 beschädigt und sind nun in einer ersten Vorausstellung zum geplanten „Landshut“-Museum in einer Vitrine im Foyer des Dornier-Museums zu sehen. Sie sollen später Teil der Dauerausstellung werden.

Jürgen Vietor, Museumsdirektor David Dornier sowie die beiden Leiter des Ausstellungsprojekts, Jannik Pfister und Barbara Wagner, eröffneten die neue Vitrine anlässlich des Jubiläums der Befreiung. Sie soll es der interessierten Öffentlichkeit ermöglichen, sich über die geplante „Landshut“-Ausstellung zu informieren, wie das Museum weiter schreibt. Die kuratorische Projektleiterin Barbara Wagner freut sich: „Die Leihgaben von Jürgen Vietor erlauben es uns, Besuchern jetzt schon einen ersten plastischen Eindruck von den dramatischen Ereignissen an Bord der ‚Lufthansa‘ zu vermitteln. Zusammen mit weiteren, von Zeit zu Zeit wechselnden Exponaten können wir so immer wieder Einblicke in unsere Arbeit geben.“

Co-Pilot Vietor ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass meine alten Instrumente hier nun dauerhaft öffentlich zu sehen sind und so zu diesem wichtigen Ausstellungsprojekt beitragen, dass auch jüngeren Menschen die Geschichte von damals näherbringt.“