Museum führt durch Ausstellungen und bietet Bastelmaterial an

Das Zeppelin-Museum bietet anlässlich des internationalen Museumstags am Sonntag, 16. Mai, ab 11 Uhr eine virtuelle Führung „Technik und Kunst“ an. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person. Der virtuelle 360-Grad-Rundgang durch das Museum ermöglicht laut Pressemitteilung Einblicke in die rekonstruierten Passagierräume der LZ 129 Hindenburg und macht auf interaktive Weise die Geschichte der Zeppeline und die Anfänge der Luftschifffahrt erlebbar. Der zweite Teil der Führung widmet sich ausgewählten Werken der umfangreichen Kunstsammlung, die einen Bogen vom Mittelalter bis in die Klassische Moderne spannt. Unter dem Titel „Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand“ rückt die Sammlungspräsentation deren Provenienz in den Vordergrund. Dabei eröffnet die Führung ganz neue Perspektiven – auch auf die Rückseiten der Werke. Die Teilnehmenden können Fragen stellen, gemeinsam diskutieren und das Erlebte kommentieren. Was muss man tun, um dabei zu sein? Tickets gibt es für drei Euro im Onlineticketshop unter https://zeppelin-museum.ticketfritz.de/. Mit erfolgreicher Buchung wird ein Teilnahmelink zugeschickt sowie eine Bedienungsanleitung für die Plattform Zoom. Für die Teilnahme empfiehlt das Museum einen Laptop oder PC mit Webcam und Mikrofon. Falls etwas technisch nicht klappen sollte, kann jeweils 15 Minuten vor bis 15 Minuten nach Beginn der Führung unter Telefon 07541 / 38 01 25 um Hilfe gebeten werden.

Außerdem bietet das Museum in den Pfingstferien vom 19. bis 21. Mai ein kostenloses Materialpaket für Kinder ab acht Jahren zum Thema Zeppelin an. Neben Infos bietet das Paket eine Antwort auf die Frage, wieso der Zeppelin eigentlich eine so besondere Form hat, Anleitungen für Experimente und Überraschungsmaterial, aus dem eigene Zeppeline gebaut werden können. Interessierte können im Museum vorbeikommen und die Materialpakete abholen. Möglich ist das am 19. und 20. Mai zwischen 16 und 17 Uhr sowie am 21. Mai zwischen 11 und 12 Uhr. Das Museumsteam wartet am Museumseingang (Stadtseite).