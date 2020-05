Das Häfler Zeppelin-Museum bleibt vorerst noch geschlossen, teilt das Haus mit. Dennoch ist dort in dieser Woche allerhand geboten. Das Museum lädt zu virtuellen Workshops und Führungen ein.

Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können am Mittwoch, 6. Mai, von 14 bis 14.45 Uhr in einem

Online-Workshop ein Flugobjekt-Windspiel basteln. Anmelden kann man sich bis 5. Mai per E-Mail an anmeldung@zeppelin-museum.de. Nach der Anmeldung verschickt das Museum per E-Mail die Materialliste und einen Link, mit dem man zum Workshop-Termin direkt in die Liveschaltung kommt. Es wird ein internetfähiger PC mit Kamera und Mikrofon benötigt. Für den Workshop nutzt das Museum Zoom. Bei der Anmeldung sollten der Name und das Alter der Kinder angegeben werden, schreibt das Museum.

Am Donnerstag, 7. Mai, ab 16 Uhr bietet das Museum auf FAcebook eine Live-Führung an, die im Anschluss auch über die Mediathek auf der Museumshomepage zu finden ist. Der neue Häfler Hafenbahnhof eröffnet am 7. März 1933 – nur wenige Wochen, bevor das Bauhaus in Berlin von den Nationalsozialisten versiegelt und letztlich aufgelöst wird. Nach der teilweisen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wird er ab 1951 nach Originalplänen wieder aufgebaut und 1987 unter Denkmalschutz gestellt. 1996 eröffnet hier das Zeppelin-Museum. Das Gebäude wird allgemein als Beispiel der Neuen Sachlichkeit oder des International Stils bezeichnet – eben typisch „Bauhausstil“. Welche Strömungen der Architektur des frühen 20. Jahrhunderts der Hafenbahnhof zitiert und was es mit diesem „Bauhausstil“ auf sich hat, erfahren Interessierte in der Führung.

Außerdem gibt Barbara Waibel, Leiterin des Archivs der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, am Samstag,

9. Mai, auf Facebook Leseempfehlungen ab. Diese sind ebenfalls in der Mediathek unter www.zeppelin-musem.de zu finden.