Das Zeppelin-Museum weist auf zwei Veranstaltungen hin. „Geschichten vom Fliegen für Groß und Klein“ heißt es am Mittwoch 25. April, und Mittwoch, 2. Mai, jeweils von 13 bis 14.15 Uhr. In dieser Führung erhalten Kinder und Erwachsene abwechselnd Antworten auf ihre Fragen. Am Ende der Führung kann gemeinsam ein Andenken gestaltet werden. Die Teilnahme an der Führung kostet für Familien mit Kindern ab sechs Jahren fünf Euro (zuzüglich Eintritt). Eine Anmeldung ist erforderlich bis 11 Uhr am Führungstag.

Eine Führung zur Zeppelingeschichte bietet das Museum am Sonntag, 29. April, um 14 Uhr an. Dabei steigen die Teilnehmer über ein Fallreep in die rekonstruierten Passagierräume der LZ 129 Hindenburg und erkunden den Zeppelin. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Eintrittskarte ist aber erforderlich.