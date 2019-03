Muschelbank statt Felchenschwarm: Der Bodensee ist extrem im Wandel

Zur Zukunft des Sees gibt es unterschiedliche Szenarien. Das sind unsere:

Bestenfalls...



Die untergehende Sonne taucht den See in ein himmlisches Farbenspiel. Landwirtschaftsminister, Gewässerschützer, Fischer, Einheimische und Gäste sitzen zusammen im neu eröffneten Restaurant in der Pfahlbausiedlung bei einem guten Gläschen Wein aus der Region, lassen sich frisch gefangene Wildfelchen in verschiedenen Variationen im Munde zergehen und singen: „Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid, juchhe!“ Weil das Leben jedoch kein Wunschkonzert ist, wird diese zugegebenermaßen kitschige Szene auch in zehn Jahren höchstens in einer unrealistischen Vorabendserie im Öffentlich-Rechtlichen vorkommen – falls dann noch irgendjemand fernsieht.

In Wirklichkeit ist es im Idealfall so, dass der See seine Temperatur hält, der Pegel im Winter niedrig und im Sommer hoch ist, die Sauerstoffzirkulation funktioniert und sich keine weiteren gebietsfremden Arten festsetzen, die das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen. Außerdem hat die Natur selbst oder aber die Wissenschaft einen Weg gefunden, Quagga-Muschel und Stichling auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Dabei hilft die Erfindung einer umweltfreundlichen Erntemaschine, die dafür sorgt, dass eine neue Delikatesse auf den Speisekarten am See steht: Muschel Müllerin Art. Die Bodenseefische, allen voran die Felchen, haben sich derart erholt, dass die umstrittenen Zuchtanlagen nie beantragt worden sind. Und dann erklingt es: „Die Fischerin vom Bodensee ...“ (poi)

Schlechtestenfalls...

Die untergehende Sonne taucht den See in ein himmlisches Farbenspiel. Wer es direkt am Wasser sehen will, muss allerdings einen halben Kilometer hinauswaten. Weil es zum zehnten Mal in der Folge seit dem Frühling nicht mehr regnet, ist der Pegelstand im Spätsommer niedrig wie nie. Dafür hat der Restsee dank Klimawandel eine Temperatur, die eine Reise an den Indischen Ozean unnötig macht – Quallen inklusive. Für die Wanderung, die von Touristikern als „Sundowner-Tour“ vermarktet wird, sind Gummistiefel und Nasenklammer empfohlen. Die Schalen verschiedener Muschelarten, die den Seegrund überziehen, würden die Füße verletzen und tonnenweise Seegras und Algen, die in der Sonne verrotten, den Geruchssinn stören.

Die Führung übernehmen Ex-Fischer, die ihren Beruf aufgeben mussten, weil sie nichts mehr gefangen haben. Einige heimische Fische sind geschützt, da sie vom Aussterben bedroht sind. Ihren Platz haben Invasoren wie der Stichling eingenommen, der zum Verzehr ungeeignet ist. Im Preis der „Sundowner-Tour“ inbegriffen: ein Zuchtfelchen aus einer der 20 Aquakulturen, die im See verankert sind. Ein Horrorszenario, das in zehn Jahren hoffentlich nur in einer Trash-Show im Privatfernsehen nach 22 Uhr und ab 16 Jahren vorkommen wird – falls dann noch irgendjemand fernsieht. Titellied: „Die Fischerin vom Bodensee hat wieder nix im Netz, oje!“ Im schlechtesten Fall ist die Realität davon aber nicht so weit entfernt, wie sie es sein sollte. (poi)