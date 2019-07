Muntere Mücken erfreuen das „Pupsikum“

Fast schon traditionell beendet die Albert-Merglen-Schule das Schuljahr mit ihrer Talentshow. Hier haben die Schüler die Möglichkeit, ihre Stärken zu zeigen, die außerhalb vom Lesen, Schreiben und Rechnen liegen. „Denn Schule ist mehr als das“, sagte Schulleiterin Silvia Fakner in der Begrüßung. Viele Schüler, Eltern und Großeltern besuchten die Talentshow, die unter der Regie von Betreuerin Svetlana Werner sowie den Lehrerinnen Nicole Burkhart und Anne Mottl zusammengestellt worden ist.

Los ging es mit dem Theaterstück „Der verhexte Zirkus“, bei dem es drunter und drüber ging, nachdem ein Hexenmeister den Zirkusdirektor samt Clowns und Zauberer verwunschen hat. Der Direktor war seiner Sprache nicht mehr mächtig, und begrüßte die Anwesenden mit Wortverdrehern wie „sehr verkehrtes Pupsikum“, was das reale Publikum mit lauten Lachattacken zu würdigen wusste. Doch in den Zuschauerreihen saß auch die „Königin“, deren Tochter bei der Zirkusvorstellung mitmachte, und ihre goldene Krone kurzerhand gegen einen Detektivhut tauschte. In bester Miss-Marple-Manier war sie gemeinsam mit den Zirkusakteuren dem Hexenmeister auf die Spur gekommen und mittels eines Lach-Kekses kurzerhand unschädlich gemacht. Ein ausgesprochen witziges Theaterstück.

Ebenso wie die Darbietung der Russisch AG der Schule. Die kleinen Protagonisten zeigten die Geschichte der kleinen, russischen Fliege, die an ihrem Geburtstag ein Geldstück findet. Und was kauft man sich in Russland davon? Richtig, einen Samowar, um mit befreundeten Insekten zu feiern. Doch im Hintergrund lauerte bereits die Spinne, die der Fliege ans Eingemachte wollte. Nur die mutige Mücke konnte das Spinnenvieh vertreiben. Die Kinder trugen das Stück in russischer Sprache vor und übersetzten zwischendurch auf Deutsch. Es war beeindruckend, wie spielerisch leicht ihnen das gelungen ist.

Obendrein gab es bei der Talentshow Solodarbietungen am Klavier oder beim Tanzen. Aber auch Flöten- Duette, Geigen- und Gitarrenspiel, fetzige Tanzeinlagen der Tanzgruppen des ersten und zweiten Schuljahres und der Tanz AG der älteren Schüler wurden auf die Bühne gebracht. Es war sehr unterhaltsam und begeisternd, wenn man bedenkt, wieviel Mut es kostet, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Ihre Auftritte haben die Schüler mit Bravour gemeistert. Und wenn der eine oder die andere vor lauter Aufregung mal den Text vergessen hat, war es umso schöner zu sehen, wie sich die Darsteller gegenseitig geholfen und sich unter die Arme gegriffen haben.