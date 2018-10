Zu einem bunten Jubiläumskonzert anlässlich seines zehnjährigen Bestehens hat der Ailinger Chor „MundWerk“ am Samstagabend ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen und so viele sind gekommen, dass im Ludwig-Dürr-Saal nur wenige Plätze freiblieben.

Sogar der Ailinger Ortsvorsteher Georg Schellinger hat zum Geburtstag einen Blumenstrauß geschickt, der in einem kleinen Sketch überreicht wurde. Mit einer Reihe lustiger Sketche brachten Chormitglieder die Geschichte der letzten zehn Jahre ein. Proben wurden aufs Korn genommen und der übliche Alltag. Da spielte einer zünftig gekleidet auf dem Akkordeon und versetzte alle in die richtige Hüttenstimmung. Mit riesigem Schraubschlüssel rückte ein anderer dem Flügel zu Leibe, tat ihm aber nichts zu Leide, sondern spielte noch ein wenig drauf. Das Publikum genoss die lockere Atmosphäre, auch wenn es doch keine richtige Partystimmung gab wie in den Siebzigern, als mit „Waterloo“ und anderen ABBA-Hits die Post abging, wie zwei junge Damen berichteten, die diese Zeit nur vom Hörensagen kennen konnten. Kaum hatten sie ihr Leid geklagt, da legten die knapp sechzig Aktiven mit voller Power nach und ließen es richtig krachen. Einige wenige Zuhörer wagten sogar ein Tänzchen, viele standen auf und applaudierten.

Von Anfang an zündete die musikalische Geburtstagsfeier. Zusammen mit Heiner Merk am E-Bass und Torsten Wenz am Drumset eröffnete Chorleiterin Adriana Lang am Klavier den Abend, noch stand das „Adriana Lang Trio“ allein auf der leeren, mit Luftballons geschmückten Bühne. Und schon tanzten die Sängerinnen und Sänger beschwingt durch den Mittelgang auf die Bühne, auf der sich auch einige Geschenkpakete türmten. Gleich gab’s von „Happy Birthday“ bis „Applaus, Applaus“ so richtig was auf die Ohren. Unmöglich, alle der achtzehn offiziellen Titel zu erwähnen, ob von ABBA, Hubert von Goiserns „Weit, weg weg“, Amanda McBrooms „The Rose“, Henry Mancinis „Moonriver“ oder Leonard Cohens „Hallelujah“, dazu die sechs Titel, die das Adriana Lang Trio mit der Chorleiterin als Sängerin präsentierte. Der Applaus zeigte, wie gut das alles ankam. Man muss noch niemals in New York oder auf Hawaii gewesen sein, wenn hier im Hafen schon so viel geboten wird.

„MundWerk“ ist ein Chor, der die leichte Muse, die Unterhaltung ernst nimmt und das singt, was ihm Spaß macht und was er wirklich kann. Das spürt man, das überzeugt und dafür gibt es den echten Applaus. Mit Adriana Lang haben sie seit fast zwei Jahren eine Chorleiterin, die selber singen und die verschiedensten Stimmungen vermitteln und das auch ihrem Chor weitergeben kann. Um die Zukunft dieses Chores muss man sich keine Sorgen machen. Dennoch gibt es noch Platz für weitere Sänger. Auf die wöchentliche Probe am Dienstagabend in der Rotachhalle hat der Programmflyer eigens hingewiesen: „Lust, mit uns zu singen?“