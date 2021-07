Ein 36-jähriger Autofahrer ist mit seinem Multivan am Montag gegen 18 Uhr in der Eckenerstraße an einer Ampel auf den Audi eines 49-Jährigen aufgefahren. Die 44-jährige Beifahrerin im Audi wurde dabei leicht verletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.