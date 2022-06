Multiplikatoren für den lokalen Klimaschutz zertifiziert

Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den zurückliegenden zwei Monaten an der Premiere des Kurses „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ der Volkshochschule Bodenseekreis teilgenommen. Am Mittwoch, 31. Mai, wurden sie als erste Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für den lokalen Klimaschutz im Landkreis ausgezeichnet, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Denn es brauche engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihrem Handeln für Klimaschutz und Klimaanpassungen in der eigenen Region einsetzen.

Die Klimakrise hinterlässt Spuren. Heftige Gewitter, Starkregen, lange Trocken- und Hitzephasen nehmen zu und richten große Schäden an der Natur und Lebenswelt des Menschen an. Deutschland liegt mit 1,6 Grad Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit sogar ein großes Stück vor dem weltweiten Durchschnitt von 1,1 Grad. Das Klimaziel des Pariser Abkommens rückt damit in weite Ferne.

Um dem entgegenzutreten und zu erfahren, was jede oder jeder auf regionaler Ebene gegen die Klimakrise tun kann, kamen die acht Teilnehmenden an insgesamt sechs Kursabenden im Bildungszentrum in Markdorf und online zusammen. Dort lernten sie von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern sowie regionalen Klima-Experten, welche Ursachen und Folgen die Klimakrise hat, welche Treiber dahinterstecken und welche Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte Städte und Gemeinden bereits haben.

Teilnehmer Dietmar Gutermann aus Markdorf war begeistert: „Meine Motivation war einerseits, mein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Reicht es, was ich bisher mache und wo kann ich mich noch verbessern? Auf der anderen Seite wollte ich erfahren, wie ich den Klimaschutz in der Breite und mit Spaß vermitteln kann, damit es nicht zu einer ablehnenden Haltung führt. Der Kurs war inhaltlich extrem breit gefächert und toll aufgebaut, daher hat es sehr viel Spaß gemacht.“

Über die gesamte Kursdauer wurde außerdem eine sogenannte „klimafit-Challenge“ ausgerufen, mit der die Teilnehmenden motiviert wurden, mit kleinen Verhaltensänderungen, beispielsweise beim Essen, Heizen und der Mobilität, CO2-Emissionen einzusparen. Zum erfolgreichen Abschluss des Kurses würdigte das der Erste Landesbeamte des Bodenseekreises. Christoph Keckeisen sprach den Teilnehmenden, Kursleiter Dr. Marius Eisele, den Referentinnen und Referenten sowie vhs-Leiter Daniel Kottenrodt seinen Dank für das Engagement und die Umsetzung aus.