Im Februar 2020 gehen kleine und große Besucher im Museum Ravensburger zum Vorzugspreis von nur 20 Euro pro Familie auf multimediale Entdeckungsreise. Mit im Preis enthalten ist für Kinder die Museums-Rallye sowie für Erwachsene der Audioguide. Eingelöst werden kann das Angebot vom 1. bis 29. Februar von Eltern oder Großeltern mit beliebig vielen eigenen Kindern oder Enkeln, schreibt das Museum in einer Pressemitteilung.

Ein Ausflug mit zwei Kindern oder ein Erlebnistag mit sechs Enkeln? Für nur 20 Euro lädt das Museum Ravensburger im ehemaligen Stammsitz des Buch- und Spieleverlags zu einem interaktiven Familienausflug ein: Auf über 1000 Quadratmetern entdecken die Besucher Spiele, Puzzles und Bücher aus Geschichte und Gegenwart des Verlags mit dem blauen Dreieck. Lesen, Hören, Experimentieren, Spielen und Raten: Der Besuch im Mitmach-Museum spricht alle Sinne an, heißt es in der Ravensburger-Pressemitteilung weiter. Bücherwürmer lauschen spannenden Geschichten im Nest des Leseraben. Kreative Köpfe probieren sich im Mandala-Design. Spielfreunde lassen in der Spiele- und Leselounge mit ihren über 1300 Büchern, Spielen und Puzzles die Würfel rollen – natürlich erst, nachdem sie am Beispiel des Spieleklassikers „Das verrückte Labyrinth“ erfahren haben, wie aus einer Idee ein fertiges Gesellschaftsspiel entsteht.

Wer glaube, die Ausstellung sei nur etwas für Kinder, irre, schreibt das Ravensburger Museum weiter, denn: „Auch Erwachsene geraten ins Schwärmen, wenn sie neu entdecken, was sie schon früher gut fanden.“ Im Multimedia-Familienticket sind bereits die Museums-Rallye sowie der Audioguide enthalten. Kleine Besucher ab vier Jahren werden bei der Rallye von einem Gespenst durch das Museum geführt und auf Kinder ab acht Jahren wartet eine spannende Reise mit einem Ritter und einem Burgfräulein.

Der Audioguide, der in Deutsch und Englisch erhältlich ist, liefert an 25 Stationen spannende Hintergrundinformationen und Anekdoten rund um die Firma Ravensburger.