Multimediaevent zu 70 Jahren Europa

Das Europe Direct Zentrum mit Sitz in der VHS Friedrichshafen möchte am Dienstag, 10. November, mit der Veranstaltung „70 Jahre Schuman Plan - 70 Jahre Europa – eine Bilanz“ die Faszination für die Themen Europa und Demokratie wecken. Das teilt die VHS mit. Es geht um 19 Uhr im Vortragssaal 1 in der VHS Friedrichshafen, Charlottenstraße 12/2 los. Die Teilnahme ist kostenlos. Die VHS verspricht eine Kinoleinwand, modernste Technik, gewaltige Bildern und authentische Tonaufnahmen. Zudem wird es einen Live-Kommentar auf der Bühne geben.

„Europa nach 1945: Nationalismus, Militarismus und zwei selbst verschuldete Weltkriege haben den alten Kontinent innerhalb von nur drei Jahrzehnten in den Abgrund gerissen“, heißt es in er Pressemitteilung. Fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gelingt dem französischen Außenminister Robert Schuman in einem Geniestreich der Durchbruch im europäischen Einigungsprozess. Der sogenannte Schuman-Plan markiert die Geburtsstunde der heutigen Europäischen Union: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg gründen die erste supranationale europäische Organisation, die Kriege zwischen den Staaten fortan unmöglich machen soll, heißt es in der Mitteilung. 70 Jahre später blickt das gemeinschaftliche Europa auf eine wechselvolle Geschichte von spektakulären Fortschritten, aber auch existenziellen Krisen zurück. Und erneut gefährden Nationalismus und Populismus das europäische Projekt.

Detlev Maaß vom Europe Direct verspricht Spannung und Abwechslung in hoher Qualität. Es sollen die großen Zusammenhänge erklärt werden und Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen unserer Zeit gegeben werden. Durchgeführt wird der Abend von Ingo Espenschied, Unternehmensgründer von Dokuliver. Er hat sich als Diplom-Politologe und Produzent zum Ziel gesetzt, viele, insbesondere auch junge Menschen für politische Themen zu begeistern.

Seit dem 1. Mai 2021 ist in der VHS Friedrichshafen ein Europe Direct Zentrum zu Hause. Es ist laut Mitteilung erste Anlaufstelle und informiert über die Institutionen, den Aufbau sowie die Politik der Europäischen Union. Ein Hauptanliegen ist unter anderem die Verbindung der EU zu regionalen und lokalen Themen hier in der Stadt Friedrichshafen und in der Region aufzuzeigen. Die Stadt Friedrichshafen ist Träger des von der EU-Kommission mitfinanzierten Informations- und Beratungsbüros. Es gehört zu einem Netzwerk von 500 Informationsstellen europaweit.