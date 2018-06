Das Mutter-Kind-Zentrum hat sich einen neuen Freund mit ins Boot geholt. Er hört auf den Namen „Mukiz“, ist groß, hat riesige Füße und ganz lange Ohren, eine dunkle, dreieckige Nase und schwarze Knopfaugen. Um den Hals trägt „Mukiz“ ein Tuch mit roten und orangenen Streifen und vor dem Bauch hat er einen Beutel.

„Mukiz“ ist das neue Känguru-Maskottchen. „Wir haben vier Mitarbeiter, die sich bereit erklärt haben, abwechselnd in das Kostüm zu schlüpfen und Werbung zu hüpfen“ erzählt Susann Ganzert, die Leiterin für Unternehmenskommunikation. Das Mutter-Kind-Zentrum ist nun zweieinhalb Jahre alt. 2012 erblickten dort 926 kleine Menschen das Licht der Welt. Den Mitarbeitern ist es ein Anliegen, dass sich Mutter und Kind in der Einrichtung so wohl wie möglich fühlen können. Aus diesem Gedanken wurde die Idee des Maskottchens geboren. Die Miniaturausgabe werden das Neugeborene und seine Mutter nach der Anmeldung als Geschenk mit nach Hause bekommen. Am Bauch des Miniaturstofftiers steckt das Babytierchen den Kopf aus dem Beutel. Es soll den Patienten, Besuchern, Gästen und Mitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die Angst, vor der Krankenhausatmosphäre nehmen.

Die Entscheidung, wie das Maskottchen auszusehen hätte, fiel über einen Malwettbewerb. Den anwesenden Kindern wurde gesagt, sie sollen doch einmal aufs Blatt malen, was sie sich unter „Mukiz“ vorstellen würden. Eines von ihnen malte ein Känguru. Diese Assoziation für das Mutter-Kind-Zentrum wurde mit Begeisterung angenommen, denn die Beuteltiere haben einiges mit uns Menschen gemein: Auch Kängurubabys bleiben fast neun Monate im Beutel des Muttertiers.

Das Maskottchen ist eine Sonderanfertigung von „Sigikid“, einer Kindermarke für Spielzeug und Mode, und nur bei der Geburt des eigenen Kindes im Mutter-Kind-Zentrum zu erhalten. Die ersten Male so richtig in Aktion hüpfen wird „Mukiz“ heute beim Jahresempfang des Klinikums und beim Geburtstagsfest des Grafen Zeppelin. „Wir danken besonders dem Kind, das den tollen Einfall mit dem Känguru hatte“, sagt Udo Radlow, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche.