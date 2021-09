„Müssen uns Abrüstungsträume erhalten“

Mit einer musikalischen Eröffnung am Antoniusplatz, einem Friedensspaziergang zum Musikmuschel und einem Referat wurde der diesjährige „Antikriegstag“ in Friedrichshafen begangen. Die Veranstaltung, zu der DGB-Gewerkschaften, die Linke und Friedensbewegungen eingeladen hatten, stand in diesem Jahr aber auchim Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hauptrednerin war Wiltrud Rösch-Metzler, ehemalige Bundesvorsitzende der katholischen Friedensorganisation „Pax Christi“. Sie beleuchtete in ihrer Ansprache die Programme der Parteien im Hinblick auf ihr friedenspolitisches Profil.

„Nie wieder Krieg!“ Dass der Jahrestag des 1. September, mit dem 1939 durch den Überfall von Hitlers Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg begann, gerade im kollektiven deutschen Gedächtnis wie eingebrannt bleiben müsse, das betonte Manuel Mandel von der DGB-Jugend in seinem kurzen Grußwort. „Deutschland trägt besondere Verantwortung für den Frieden in der Welt. Wir erwarten, von allen Parteien, dass sie klar Position beziehen zu Abrüstung und Deeskalation“, sagte er. Man müsse dem deutschen Export von Waffen und dem Blutvergießen „made in Germany“ ein Ende setzen. „Das muss auch möglich sein, ohne dass Tausende Arbeitsplätze verloren gehen, so Mandel. Rund 70 Personen beteiligten sich anschließend am kurzen Friedensspaziergang zur Musikmuschel.

„Krieg bringt Krieg, Gewalt bringt Gewalt hervor.“ Die deutsche Verantwortung für zwei Weltkriege müsse sich heute in „ziviler Form“ ausdrücken, so der Fokus des Referats von Wiltrud Rösch-Metzler, die nach wie vor Vorsitzende von Pax Christi der Diözese Rottenburg-Stuttgart und im Vorstand der diözesanweiten katholischen Erwachsenenbildung ist. Man müsse sich solche „Abrüstungsträume“ erhalten, sagte sie zum Vorschlag der Linken, dass alle Staaten ihre Rüstungsausgabe um zehn Prozent sinken sollten und somit Milliardenbeträge für soziale Zwecke freizusetzen. Der Blick der Referentin ging aber auch über den Horizont der deutschen Parteienlandschaft hinaus. Erst kürzlich habe der amerikanische Präsident Joe Biden verkündet, dass die „Ära militärischer Umgestaltung anderer Länder“ für die USA vorbei sei, sagte Rösch-Metzler. Diese Absichtserklärung geschehe aber nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern deshalb, weil sich die Vereinigten Staaten in Zukunft mehr auf China konzentrieren wollten. Die Veranstaltung wurde musikalisch mit Friedensliedern von Frederic Striegler umrahmt.