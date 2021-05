Müll sparen ist angesagt

Kein Müll ist das Thema vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2021 im Landkreispavillon auf der Landesgartenschau im Überlinger Uferpark. Die Ausstellung „Zero Waste“ bietet mit Erfahrungsberichten und Tipps zur Müllvermeidung, Rezepten, Anleitungen und Mitmach-Stationen Anregungen und Ratschläge, um selbst so gut es geht Müll zu sparen. Das geht aus einer Meldung des Landkreises hervor.

Die Bürgerinnen und Bürger im Bodenseekreis waren im Frühjahr 2018 zum Experiment „Null Müll – Zero Waste“ eingeladen. Welche Erfahrungen, Schwierigkeiten und praktischen Tipps die 18 beteiligten Familien dabei gesammelt haben, zeigt die Ausstellung des Abfallwirtschaftsamts des Bodenseekreises. In Blogs stöbern, sich in die Tagebücher der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertiefen oder Rezepte im ZERO-Waste Rezeptbuch nachlesen: Es lässt sich reichlich Inspiration holen, der Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken. Wer etwa Deo, Zahnpasta, Spülmaschinenpulver oder Scheuerpaste selbst herstellen möchte, bekommt nützliche Hinweise. Außerdem kann man hier seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck ermitteln und so herausfinden, wie viel Ressourcen das eigene Leben tatsächlich benötigt. Ein Anfang für einen müllarmen Alltag könnte zum Beispiel der abfallarme Bodenseepfandbecher für den Kaffee unterwegs sein, der ebenfalls im Landkreispavillon vorgestellt wird.

Im Landkreispavillon präsentiert der Bodenseekreis seine Vielfalt und Schönheit auf der Landesgartenschau. Gelegen im Uferpark, im Herzen der Schau, bietet das einladende Holzgebäude Raum für Veranstaltungen, Aktionen und Ausstellungen. Mit einer Vielzahl von Akteuren aus Handwerk, Wirtschaft, Tourismus und öffentlicher Verwaltung stellt sich hier der Landkreis vor. Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen im wechselnden Rhythmus ihre Arbeiten. In speziellen Themenwochen gibt es zudem Einblicke und Mitmach-Angebote. Themen sind zum Beispiel Gesundheit und Ernährung, Kultur, Mobilität sowie Landschaft und Natur. Der Landkreispavillon ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.