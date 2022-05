Müll sammeln am Bodensee

Die Tourist-Informationen Friedrichshafen und Ailingen planen in Kooperation mit der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH und dem gemeinnützigen Verein PATRON e. V. die „CleanUP Days“, eine Müllsammelaktion entlang des Bodensees. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird von Donnerstag, 5. Mai, bis Samstag, 7. Mai, der Müll von freiwilligen Helfern eingesammelt. Die Anmeldung erfolgt über www.plasticfreepeaks.com/bodensee. Damit auf unterschiedlichen Routen gesammelt wird, steht den Teilnehmenden eine interaktive Online-Karte zur Verfügung. Laut Meldung gibt es die Möglichkeit, sich selbst zu organisieren und die eigene Wunsch-Route in der CleanUp Map einzutragen.

Weiter heißt es, dass an sieben Ausgabestellen in Friedrichshafen die kostenfreien Kits - bestehend aus einer Edelstahlgreifzange und einer wiederverwendbaren Gewebetasche an die Teilnehmenden ausgeteilt werden. Der gesammelte Müll kann an den Tagen an vier Stellen in Friedrichshafen und Ailingen abgegeben werden.

Am Samstag, 7. Mai, sind nach der Sammelaktion zwei Live-Events geplant. An der Musikmuschel in Friedrichshafen wird es von 12 bis 16 Uhr eine kleine Nachhaltigkeitsmesse geben. Von 17 bis 21 Uhr finden in Kooperation mit der Surfschule Wasserburg zwei Konzerte im Freibad Aquamarin in Wasserburg statt.

Wer mehr über die CleanUp Days erfahren oder mitmachen möchte, kann sich zudem unter www.tourismus.friedrichshafen.de oder bei der Tourist-Information Friedrichshafen erkundigen.