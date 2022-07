Müll hat viel zu erzählen: Erlebnispfad auf der Deponie birgt Geheimnisse - mit VIDEO

Der Abfallerlebnispfad auf dem Areal des Entsorgungszentrums Weiherberg in Friedrichshafen hat am Mittwochnachmittag für Besucher seine Türen geöffnet. Während der Publikumstage besteht in dem weitläufigen, rekultivierten Gelände der „alten“ Deponie die Möglichkeit, auf spielerische Weise sein eigenes Entsorgungsverhalten zu erkunden, seine Sinne zu schärfen und an Lernstationen nützliches Wissen über Abfälle und Wertstoffe zu erlangen.

„Es ist wichtig, vor allem unseren Kindern bereits im jungen Alter die Problematik „Müll“ anschaulich, praktisch und nachhaltig zu vermitteln. Der Abfallerlebnispfad bietet dafür eine wunderbare Möglichkeit“, sagt Michaela Leidig, Leiterin der Abteilung Logistik und Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt Bodenseekreis im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Mit allen Sinnen

Ob Barfußpfad, Naturfenster, Fühltonnen, Kräutergarten, Müllfriedhof, Müllxylophon oder auch verschiedene Spielstationen: Dass eine ehemalige Deponie zum Spazieren laufen und zum Spielen einlädt, hört sich zunächst seltsam an.

Auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Weiherberg, wo die alte Deponie rekultiviert und in den Naturkreislauf zurückgebracht wurde, können Eltern mit ihren Kindern an festgelegten Terminen die Welt der Abfälle mit all ihren Konsequenzen für die Umwelt auf spielerische Weise kennenlernen.

Timo hat sich informiert und weiß, was Abfälle und wiederverwertbare Wertstoffe sind. (Foto: Andy Heinrich)

Während der Barfußpfad einlädt, den Füßen auf Materialien wie Plastikflaschen, Reifen, Korken, aber auch natürliche Abfälle wie Eicheln oder Rindenmulch, das Sehen zu überlassen, bringt das Müllxylophon den Abfall zum Klingen, bevor die Fühltonnen auffordern, deren Inhalt blind zu ertasten. Die Geheimnisse unter der Erde indes werden mit Schaufel und Becherlupe gelüftet, die Spielstationen vermitteln Wissen rund um die Themen Papier, Recycling, Deponietechnik und vieles weitere mehr.

Nichts für schwache Nerven

„Der Müllfriedhof hingegen ist nichts für schwache Nerven. Hier verrotten vergrabene Abfälle oder verändern sich mit der Zeit“, klärt Michaela Leidig auf. Ziel sei es, die Besucher für die Themen Müll und Wertstoffe zu sensibilisieren: „Viele staunen und können gar nicht glauben, welche Halbwerts- und Verrottungszeiten bestimmter Unrat hat“.

Informatives Erlebnis

Dabei sollte man wissen, dass beispielsweise ein Taschentuch zwei bis vier Wochen, eine Getränkedose 200 Jahre, eine Plastikflasche oder Wegwerfwindel sogar 450 Jahre benötigen, bis sie im Meer verrottet sind. An Land geht dieser Prozess erheblich länger.

„Das war mir neu. Es ist erschreckend, wie lange es dauert, bis sich bestimmte Produkte auflösen, Aufklärung ist eben wichtig“, meinte Rita Müßig aus Ludwigshafen, während Kati Bockelmann aus Ailingen betont, dass ihre Familie grundsätzlich darauf achte, Müll und im Besonderen Kunststoffabfälle im Alltag möglichst zu vermeiden: „Uns interessiert die Technik, wie Abfälle entsorgt oder auch recycelt werden. Ein sehr informatives Erlebnis hier.“

Weitere Termine

Im Sommer veranstaltet das Landratsamt auf der Deponie übrigens eine Ferienwoche: „Wir schöpfen Papier, beschäftigen uns mit der Kompostherstellung, veranstalten Geocaching samt Deponie-Rallye und zeigen, wie man aus weggeworfenen Produkten neue Dinge herstellen kann“, informiert Michaela Leidig. Der nächste Publikumstag findet am 3. August statt.