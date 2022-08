Mühle Ittenhausen lädt zu Denkmaltag am 11. September

Im klimatisch bevorzugt gelegenen Ailingen gab es bereits zu Zeiten Karls des Großen Weinbau und der Ort galt lange Zeit als die reichste Kirchengemeinde in Oberschwaben. Deshalb finden sich in der Gemeinde und in den benachbarten Teilorten zahlreiche Kleindenkmale, teilt das Team der Mühle Ittenhausen mit. Am Sonntag, 11. September, kann am Denkmaltag ein Blick auf den Kreuzweg Hirschlatt-Wolfenhofkapelle geworfen werden. Bruno Müller (Gründungsmitglied der Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege e.V. Ailingen Berg) präsentiert in der Mühlen-Remise eine Bild-Ausstellung über den fast verloren gegangenen Kreuzweg, der im Jahr 1737 von Barbara Reich gestiftet, im Jahr 1749 errichtet und in den späten 1950er-Jahren im Verlauf des Straßenbaus verschwand. Die Besichtigung ist laut Pressemitteilung von 10 bis 16 Uhr möglich. Führungen erfolgen nach Bedarf durch Bruno Müller persönlich. Ralf Weber von der Weinkiste bietet am Denkmaltag zwei Genuss-Termine an: Wein, Brot und das Ambiente des schönen Mühlenraums werden gekonnt kombiniert. Es gibt einen Vormittags- (11 Uhr) und einen Nachmittagstermin (14 Uhr). Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen beschränkt auf 20 Personen, ein Kostenbeitrag wird erhoben. Oliver Knapp vom Karl Maybach-Gymnasium bietet zum Thema Energie zusammen mit seinen Schülern auf dem Vorplatz der Mühle einen erlebbaren und motivierenden Impuls für die Jugend an. Mitmachmöglichkeiten sind von 10 bis 16 Uhr gegeben. Bei Kaffee und Kuchen können sich die Besucher in der Mühlen-Remise und bei schönem Wetter unter der Friedenslinde treffen, zusammensitzen und dabei Volksmusik von Rudi Öttl und Seppi Amman genießen. Foto: Team Mühle Ittenhausen