Mühldorf lässt den Youngstars keine Chance

Gegen den TSV Mühldorf haben die Volley Youngstars aus Friedrichshafen nicht viel ausrichten können. In drei recht deutlichen Sätzen unterlagen sie der Mannschaft von Trainer Michael Mayer mit 0:3 (22:25, 22:25, 19:25). Bei den Bayern war die Freude nach dem Sieg groß, denn der Aufsteiger hat damit den Klassenerhalt in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd geschafft. Die Friedrichshafener dagegen waren sichtlich enttäuscht.

Siegeswillen oder Kampfgeist waren bei den Youngstars laut Mitteilung allerdings nicht zu sehen. Oder, wie es Trainer Adrian Pfleghar ausdrückte: „Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt.“ Woran das gelegen hat? „Das gilt es herauszufinden“, meinte Pfleghar. Zuspieler Milan Krvzic vermutete nach dem Spiel frustriert: „Die Absprache auf dem Feld war nicht gut. Wir haben eher gegen uns selbst als gegen den Gegner gespielt.“ Die Folge waren viele Fehler in allen Bereichen. Während die Mühldorfer Stimmung aufs Feld brachten und sich immer wieder pushten, ließen die Youngstars den Teamgeist vermissen. Mühldorfs Trainer Michael Mayer war zufrieden über den Klassenerhalt. „Das wir das so früh schaffen, hätte ich vor der Saison nicht erwartet“, sagte Mayer.

Der TSV Mimmenhausen um den Ex-VfB-Profi Christian Pampel hat nach zwei klaren Niederlagen in Karlsruhe und gegen Leipzig wieder in die Spur gefunden. Einen Tag vor den Youngstars traf Mimmenhausen auf den TSV Mühldorf und besiegte diesen klar mit 3:0 (25:20, 25:20, 29:27). Mimmenhausen ist weiter Dritter, die Youngstars sieglos Letzter.