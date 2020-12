Das MTU-Werk von Rolls-Royce in Aiken in den USA feiert sein zehnjähriges Bestehen. Das fast vier Hektar große Gelände, auf dem Dieselmotoren hergestellt werden, wurde im Herbst 2010 eröffnet, nachdem das Unternehmen seine Produktion von Detroit im US-Bundesstaat Michigan nach Graniteville im Aiken County im US-Bundesstaat South Carolina verlagert hatte. Was als Montagewerk für zwei Produktlinien der Dieselmotoren begann, ist in diesen zehn Jahren deutlich gewachsen, berichtet Rolls-Royce Power-Systems in einer Pressemitteilung.

So wurde ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Prüfständen aufgebaut, das Werk produziert mittlerweile auch militärische Antriebssysteme, und als nächstes nimmt das Werk die Aufarbeitung von Motoren für Kunden in Nord- und Südamerika auf.

Eigenen Angaben zufolge ist dort auch ein preisgekröntes Ausbildungsprogramm entstanden. Es kombiniere Unterricht im Klassenzimmer, doe praktische Ausbildung in einem lokalen Ausbildungszentrum sowie am Arbeitsplatz im Werk und ermögliche Schülern der Sekundarstufe, noch während ihrer Ausbildung Geld zu verdienen. Bis heute haben 32 Absolventen das Programm erfolgreich abgeschlossen. Eine weitere Errungenschaft seo die Fertigstellung eines 1,9 Millionen Dollar teuren Solarzellenfeldes im Jahr 2017, mit dem das MTU-Werk Aiken an sonnigen Tagen genug Solarstrom für 500 Haushalte erzeugt.

Das Werk in Aiken beschäftigt 265 Mitarbeiter. Rund 100 Millionen Dollar hat das Unternehmen dort investiert. Künftig will das Werk seinen Einsatzbereich erweitern, um Technologien für die Stromversorgung aus CO-freien Energiequellen zu liefern, beispielsweise für die Kombination von Solar- und Windkraft oder für Energiespeicherkapazitäten in lokal abgegrenzten Stromnetzen, sogenannte Microgrids.