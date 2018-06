MTU-Piraten kapern Hobbyturnier

Kurzzeitig kochten die Emotionen hoch wie bei einem richtigen Ligaspiel. Der Puck lag im Netz, doch die Schiedsrichter gaben den Treffer nicht. Diskussionen auf dem Eis, Wortgefechte auf den Ersatzbänken. Kurze Unterbrechung, Wiederanpfiff – und nach wenigen Sekunden traf die Scheibe wieder ins Tor. Diesmal gab es nichts zu diskutieren, der Treffer zählte. Das 2:0 für das Team MTU brachte die Vorentscheidung im Spiel gegen Titelverteidiger Jägerweiher (Bodnegg) – und sicherte der Mannschaft aus Friedrichshafen den erstmaligen Turniersieg beim Westallgäu-Cup.

Das Hobbyturnier fand in einem neuen Modus statt. Diesmal durften nur die Teams mitspielen, die auch wirklich regelmäßig auf dem Kunsteisplatz in Lindenberg trainieren. Nach der kurzfristigen Absage von ZF Friedrichshafen verblieben fünf Teams, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ spielten. „So hast du am Schluss den ehrlichsten Ersten“, sagt Gerhard Sabautzki. Der Eishockey-Nachwuchstrainer des TV Lindenberg war gleich in dreifacher Rolle im Einsatz: als Schiedsrichter, als Spieler für die „Chiefs“ und auch noch in der Turnierleitung.

Das Firmenteam MTU Friedrichshafen war am Ende auch der ehrlichste Erste. Vier Spiele, vier Siege, 16:3-Tore – besser war keiner. Die 14-köpfige Hobbymannschaft trainiert sehr viel zusammen und spielt parallel in einer voll organisierten Hobbyrunde in Österreich. Das merkte man. Ein Rädchen griff ins andere, die Spielzüge der „Pirates“ hatten Hand und Fuß.

Den „Chiefs“ aus Lindenberg blieb somit nur Platz zwei. Der Dauersieger hatte zwar einen super Start ins Turnier erwischt, im entscheidenden Spiel gegen MTU aber mit 1:5 das Nachsehen. „Wir waren nicht schlechter, aber die schießen zehnmal aufs Tor und treffen fünfmal – und wir schießen 20 Mal aufs Tor und treffen zehnmal Latte oder Pfosten“, ärgerte sich Sabautzki. Außer ihm liefen unter anderem Julian Epp, Ralf Madel, Thorsten Lehnert, Klaus Huber und Harald Böller für die „Häuptlinge“ auf, die am Ende Zweiter wurden.

22 Gegentreffer kassiert

Die zweite Mannschaft aus Lindenberg ging hingegen nahezu leer aus: Die Spielgemeinschaft aus Liebherr und Motorradclub, die einmal pro Woche gemeinsam trainiert und eine reine Hobbytruppe ist, verlor alle vier Spiele. Torwart Kaspar Steinmaier musste gleich 22-mal hinter sich greifen. Das einzige Tor erzielte Tino Teichmann – beim 1:6 im Auftaktspiel gegen Titelverteidiger Jägerweiher.

„Das Niveau hat schon zugenommen“, sagte Sabautzki nach den insgesamt zehn Spielen. „Vor allem die beiden Mannschaften vom See nehmen das richtig ernst. Die haben beide eine junge Garde, da geht es schon ums Gewinnen.“ Bei allem Ehrgeiz war es jedoch ein sehr faires Turnier, mit nur wenigen Fouls und Strafzeiten. Schließlich kennen sich alle Mannschaften seit vielen Jahren – und der gesellige Part kam folglich auch nicht zu kurz.