MTU liefert für den Bau von fünf Kraftwerken, die die MTU-Mutter Rolls-Royce gemeinsam mit dem planenden Generalunternehmen TSK baut, 265 Aggregate des Typs 16V 400 DS 2500 an die Firma Prime Energia in Chile, teilt MTU mit. Prime Energia ist ein Tochterunternehmen der Glenfarne Group aus New York, die Energie- und Infrastrukturanlagen entwickelt und betreibt. Die fünf Kraftwerke von Prime Energia werden mit einer Gesamtleistung von 475 Megawatt Reservekapazität zur Stabilisierung der Stromversorgung Chiles an das öffentliche Netz angeschlossen.

Chile ist, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaftskräfte Südamerikas. Der Energiebedarf steige mit einer erwarteten Rate von vier Prozent pro Jahr über die nächsten fünf Jahre. Dem komme das große Potenzial an erneuerbaren Energien im Land zugute. Der Anteil regenerativer Energien am chilenischen Strommix wachse stetig: Ihr Anteil, gemessen an den installierten Erzeugungskapazitäten, hat sich seit 2012 mehr als verdreifacht und liegt 2017 mit rund 4300 Megawatt Kraftwerksleistung bei etwa 18 Prozent. Bis 2035 soll bereits 60 Prozent des Stroms mit erneuerbaren Energien produziert werden, im Jahr 2050 dann 70 Prozent. Damit erhöht Chile seine Abhängigkeit von regenerativen Energien, deren Erzeugungsleistung wetterbedingt schwankt. Um das Stromnetz zu stabilisieren, werden mehr und mehr schnell zuschaltbare Reservestrom-Alternativen benötigt.

In Südamerika sind bislang MTU-Onsite-Energy-Aggregate mit einer Gesamtleistung von etwa 2400 Megawatt installiert, 400 Megawatt davon in Chile.