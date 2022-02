„mtu Hybrid-PowerPack“ von Rolls-Royce startet Passagierbetrieb

Eine „klimafreundliche Weltpremiere in der Bahngeschichte“ meldet das Unternehmen Rolls-Royce in einer Pressemitteilung. In Großbritannien hat im Februar erstmals ein diesel-batterieelektrischer Zug, der bis zu 25 Prozent CO2 einspart, den Passagierdienst aufgenommen. Der sogenannte Hybridflex-Zug wird von zwei mtu Hybrid-PowerPacks angetrieben und von Chiltern Railways auf der Strecke zwischen London Marylebone und Aylesbury eingesetzt.

Gemeinsam mit dem Leasing-Unternehmen Porterbrook und Chiltern Railways hat Rolls-Royce einen Diesel-Zug entsprechend umgebaut. Damit bewiesen die Partner, dass vorhandene Fahrzeuge klimafreundlich eingesetzt werden könnten, ohne dass dafür aufwendige und teure neue Infrastruktur installiert werden müsse, heißt es weiter im Pressebericht. Es sei der weltweit erste Passagiereinsatz mit mtu Hybrid-PowerPacks, von denen bereits 13 Stück bestellt seien.

Die neue Technik vereine die Vorzüge von Batterie- und dieselbetriebenen Zügen. Diese Züge könnten auch auf nicht elektrifizierten Strecken rein elektrisch und somit lokal emissionsfrei betrieben werden, etwa im Stadtgebiet oder in Bahnhöfen.

Erstmals zum Einsatz komme in diesem Zug auch ein neuartiges Fahrerassistenzsystem, der sogenannte mtu Intelligent Drive Manager. Er sorge dafür, dass das Antriebssystem in emissions- und lärmsensiblen Bereichen, wie Städten oder Bahnhöfen, automatisch in den rein elektrischen Betrieb wechselt. Der Fahrer müsse dafür nicht aktiv eingreifen.