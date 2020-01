Spaziergänger haben in Ehingen einen schrecklichen Fund gemacht, den jetzt die Polizei untersucht: In der Nähe des Skaterplatzes in der Berkacher Straße in Ehingen ist ein toter Igel aufgefunden worden. Direkt daneben lagen Feuerwerkskörper.

Laut einem Polizeisprecher müsse nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen werden, dass das Tier gequält und erst durch die Böller zu Tode gekommen ist.

Feuerwerkskörper am Bauchraum gezündet Die Feuerwerkskörper seien womöglich am Bauchraum gezündet wurden.