Nach dem guten Zuspruch für die vergangenen Live-Konzerte vom Kulturbüro im Graf-Zeppelin-Haus, gibt es am Sonntag, 12. Juli, um 19 Uhr unter dem Titel „Mozart trifft Lustige Witwe“ erneut ein Konzert, das sowohl live zu erleben ist – und zwar dieses Mal im Hugo-Eckener-Saal – als auch im Livestream auf www.youtube.com/user/StadtFN

Liebe und Trennung, Sehnsucht und Zuneigung sind die großen Themen in den Opern von Wolfgang Amadeus Mozart und den Operetten von Franz Lehár. An diesem Abend präsentieren Alice Fuder (Sopran) und Manuel Kundinger (Bariton) gemeinsam mit Nikolaus Henseler (Klavier) laut Ankündigung eine Auswahl der schönsten und berührendsten Arien und Duette aus Mozarts großen Opern „Die Zauberflöte“, „Die Hochzeit des Figaro“, „Cosí fan tutte“ und „Don Giovanni“. Berühmte Szenen aus Franz Lehárs „Lustiger Witwe“ spiegeln die Inhalte aus Mozarts Opern in einer anderen Stilistik, genauso intensiv und dabei sehr unterhaltsam.

Alice Fuder, die ihren Master an der Opernschule Stuttgart erworben hat, arbeitet am Volkstheater Rostock als Gesangspädagogin sowie als Sopransolistin im Konzertbereich im gesamtdeutschen Raum. Nach einem Konzertexamen im Fach Orgel erwarb Manuel Kundinger seinen Master im Fach Gesang in Wales. Er wirkt bei zahlreichen Festivals und Konzertreihen als Organist, Lied- und Konzertsänger mit. Im Februar 2010 wurde er Preisträger beim internationalen Gesangswettbewerb „Kammeroper Schloss Rheinsberg“.