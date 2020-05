Das Team von Centurion Vaude, das eigenen Angaben nach zu den besten MTB-Marathonteams weltweit gehört, hat seltene und besondere Trikots, Materialien sowie gemeinsame Trainings- und Kochstunden für insgesamt 2200 Euro versteigert. Diesen Betrag haben die Sportler nun in Form eines symbolischen Schecks an die Mitarbeitenden der Pflege des Klinikums Friedrichshafen übergeben. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, will das Team damit seine Wertschätzung und Anerkennung gegenüber Pflegern und Krankenschwestern ausdrücken. Pflegedirektor Andreas Stübner bedankte sich stellvertretend für für die Belegschaft. Er verriet auch, dass mit dem Geld ein Resilienztag zum Thema „Humor in der Pflege“ organisiert werde.